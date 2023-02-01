Погба убрали из заявки Ювентуса на матч с Лацио. Француз снова чувствует дискомфорт

Поль Погба снова чувствует дискомфорт после полугода восстановления от различных травм. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Таким образом Погба пропустит матч Кубка Италии против "Лацио" 2-го февраля.

"Помимо Бонуччи, который все еще отсутствует, Погба - единственный, кто не будет доступен. Он чувствует болезненные ощущения. . К сожалению, когда вы долгое время отсутствовали, а уровень интенсивности повышается, возникает боль", - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Вероятно, речь не о сильном повреждение, но восстановление Погба сильно затягивается.

Напомним, что француз пришел в клуб летом и так и не провел ни одного официального матча.