Ювентус летом не будет продлевать Ди Марию, Рабьо, Куадрадо, Паредеса и Сандро

"Ювентус" собирается расстаться с несколькими игроками основной обоймы будущим летом, La Gazzetta dello Sport. Клуб не будет продлевать контракты с Анхелем Ди Марией, Хуаном Куадрадо, Леандро Паредесом, Алексом Сандро и Адриеном Рабьо.

Уход этих футболистов позволит "Ювентусу" сэкономить на зарплатах около 70 миллионов евро. Все соглашения с ними истекают летом 2023-го.

"Ювентус" лишится выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона, также у клуба рекордные потери. В связи со всем этим приходится экономить.

Сейчас "Юве" идет на 13-м месте в Серии А, набрав 23 очка.

Напомним, что сейчас идет расследование по ещё одному делу о финансовых махинациях "Ювентуса". С клуба вновь могут снять очки.