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Воспитанник Реала, изгнанный из ПСЖ, объявился в Сампдории

Италия
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Спасет ли это генуэзцев от вылета?

Воспитанник Реала, изгнанный из ПСЖ, объявился в Сампдории

Новина українською

Хесе Родригес в свое время считался большим талантом. Воспитанник "Реала" дебютировал в составе королевского клуба в 19, в общей сложности сыграл 94 матча, в которых забил 18 голов. Дважды выигрывал Лигу Чемпионов и однажды Ла Лигу. В 2016 году его купил ПСЖ за 25 миллионов евро.

Но в Париже что-то пошло не так. Закрепиться в составе парижского гранда вингер не смог, начал ходить по арендам ("Сток", "Бетис", "Спортинг"). В конце концов попал в несколько громких скандалов, заставивших ПСЖ расторгнуть с ним контракт в 2020 году.

После этого Хесе пытался реанимировать карьеру в "Лас-Пальмасе" и турецком "Анкарагюджю". Но из последнего в январе он ушел как свободный агент.

И вот Хесе нашел себе новую команду – контракт на полгода 29-летнему испанцу предложила "Сампдория", ныне являющаяся одним из претендентов на вылет из Серии А. Генуэзцы занимают предпоследнюю строчку, при этом от спасительного 17-го места отстают на восемь очков.

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В статье: Сампдория (Генуя) Хесе Родригес
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