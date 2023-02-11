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Милан собирается подписать хавбека Ливерпуля в статусе свободного агента
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Фото: twitter.com/LFC
"Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта летом в статусе свободного агента.
"Россонери" видят в Наби идеальную опцию для усиления центра поля. Ранее стало известно, что полузащитник "Ливерпуля" покинет клуб по окончании сезона, когда истечёт срок его соглашения с мерсисайдцами.
27-летний Кейта был куплен у "РБ Лейпциг" летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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