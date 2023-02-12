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Гасперини: Аталанта прогрессирует. Команда стала похожа на хор, а не на отдельных солистов

Италия
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Коуч рад возвращению клуба на прежний уровень

Гасперини: Аталанта прогрессирует. Команда стала похожа на хор, а не на отдельных солистов

Calcio Atalanta

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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над "Лацио" (2:0) в 22-м туре Серии А:

"Возможно, это была наша лучшая игра этого сезона, особенно учитывая уровень соперника. Это был один из тех матчей, который может придать нам много уверенности, потому что мы играли против "Лацио", который обыграл нас в первом круге после нашего худшего выступления.

У меня создалось впечатление, что это была редко интересная игра, потому что "Лацио" играл в хороший футбол и первый тайм был равным. Вернуться в Лигу чемпионов было бы невероятно, но в независимости от результата я думаю, что то, что мы делаем в этом сезоне – невероятно.

У Расмус Хейлунда есть не только дух, энергия, интенсивность, но и техническое качество, которое поражает. У него еще много возможностей для самосовершенствования. Он имеет очень схожие характеристики с Эрлингом Холландом, не только лицо.

Хейлунд очень быстр – он бежит 100 метров менее чем за 11 секунд. Учитывая его рост, у него низкий центр тяжести, и он может быстро передвигать ногами. Уверен, что у Хейлунда будет отличная карьера, он становится сильнее каждый день.

Это правда, что "Аталанта" - команда, сильно изменившаяся во многих аспектах. Папу Гомес и Иосиф Иличич обладали выдающимися техническими качествами, поэтому, когда давали им мяч, они редко его теряли.

Теперь мы больше похожи на хор, чем на солистов, но тоже у нас есть темп, которого раньше не было. Мы стараемся интегрировать эти элементы, чтобы построить сбалансированную и конкурентоспособную команду", – сказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим)
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Источник:
Football Italia

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