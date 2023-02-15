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Чемпион мира в составе сборной Италии возглавил СПАЛ
Клуб борется за сохранение прописки в Серии В
Фото: facebook.com/SpalCalcioFerrara
СПАЛ на официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Массимо Оддо.
Ранее тренерскую должность в клубе покинул Даниэле Де Росси.
Срок соглашения с 46-летним итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2023 года с автоматическим продлением еще на один сезон в случае сохранения прописки в Серии В.
За время своей игровой карьеры Оддо защищал цвета таких команд, как "Милан", "Фьоренцуола", "Монца", "Прато", "Лекко", "Наполи", "Верона", "Лацио", "Бавария" и "Лечче".В составе сборной Италии становился чемпионом мира-2006.
В качестве тренера он возглавлял "Пескару", "Удинезе", "Кротоне", "Перуджу" и "Падову".
В настоящее время СПАЛ идет в зоне вылета Серии В, занимая 18 место.
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