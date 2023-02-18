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СПАЛ подписал экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси

Италия
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Итальянец будет выступать за СПАЛ до конца нынешнего сезона

СПАЛ подписал экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси

SPAL

UA-Футбол
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Итальянский "СПАЛ" официально объявил о подписании бывшего форварда сборной Италии Джузеппе Росси, который находился в статусе свободного агента.

Итальянский форвард подписал контракт на пол года - будет выступать в составе аутсайдера Серии А до конца нынешнего сезона. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.

Отметим, Джузеппе Росси известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Фиорентиру" и множество других клубов.

Напомним, "СПАЛ" провел рокировку на тренерском мостике команды. Вместо Даниэле Де Росси с командой будет работать Массимо Оддо.

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В статье: Джузеппе Росси СПАЛ (Феррара)
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