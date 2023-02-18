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СПАЛ подписал экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси
Итальянец будет выступать за СПАЛ до конца нынешнего сезона
SPAL
Итальянский "СПАЛ" официально объявил о подписании бывшего форварда сборной Италии Джузеппе Росси, который находился в статусе свободного агента.
Итальянский форвард подписал контракт на пол года - будет выступать в составе аутсайдера Серии А до конца нынешнего сезона. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.
Pepito is ???? !— SPAL (@spalferrara) February 17, 2023
???? https://t.co/34Nih6IH13#ForzaSPAL #ALLASPAL #Rossi pic.twitter.com/5a43VfPtYN
Отметим, Джузеппе Росси известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Фиорентиру" и множество других клубов.
Напомним, "СПАЛ" провел рокировку на тренерском мостике команды. Вместо Даниэле Де Росси
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