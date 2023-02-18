СПАЛ подписал экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси

Итальянский "СПАЛ" официально объявил о подписании бывшего форварда сборной Италии Джузеппе Росси, который находился в статусе свободного агента.

Итальянский форвард подписал контракт на пол года - будет выступать в составе аутсайдера Серии А до конца нынешнего сезона. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.

Отметим, Джузеппе Росси известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Фиорентиру" и множество других клубов.