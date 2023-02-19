Гасперини провел 250-ый матч у руля Аталанты

"Аталанта" неожиданно уступила "Лечче" матче 23-го тура итальянской Серии А, опустившись на шестое место в турнирной таблице.



Особенным этот матч стал для наставника команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини - 250-ым у руля "Аталанты".

В честь знаменательного события перед матчем президент "Богини" Антонио Перкасси вручил сеньору Джан Пьеро памятную рамку с числом "250" прямо у фанатской трибуны - Курва Норд.

Гасперини тренирует коллектив с сезона-2016/17. Именно под его руководством им удалось трижды завоевать бронзовые медали итальянской Серии А, дважды сыграть в финале Кубка страны, а также пробить в 1/4 Лиги чемпионов сезона-2019/20.