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Серия А. Кремонезе возвращается на землю

Италия
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"Сассуоло" продолжает подниматься

Серия А. Кремонезе возвращается на землю

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 25-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Кремонезе" 3:2

Голы: Лорьенте 26, Фраттези 41, Байрами 90+1 - Дессерс 62, 83

Победа в 24-ом туре вызвала эйфорию в "Кремонезе". Даже в городе. Первая в Серии А с начала сезона и за 27 лет, еще и над грандом - "Ромой", еще и заслуженная. Вокруг клуба и в самом клубе ожидали что здесь может начать спурт на пути к выходу из зоны вылета. Но он сразу же опустился на землю.

Первый тайм матча 25-го тура был скучным и в плане игры, и в плане интриги. "Сассуоло" не сказать, чтобы заслуживал забить два мяча. Но Лорьенте реализовал штрафной, пробив под перекладину по центру. А в концовке тайма красиво разыграл с Лопесом, отдал пяткой Фраттези, а тот развернулся и забил. Правда, на каждый из голов "Кремонезе" мог ответить. Цаджу головой попал в стойку, а коварный мощный удар Бенасси отбил Консильи.

Второй тайм уже проходил гораздо интереснее. Хозяева начали двумя моментами. Дефрель замкнул прострел Лорьенте в перекладину через пальцы Карнезекки, Марко также отбил удар Руана в упор. Затем гость Дессерс перехватил у зазевавшегося защитника и подсек над вратарем. Мяч Буонаюто срезался в ворота, и Лопесу пришлось тянуть с линии. Дессерс проиграл выход один-на-один Консильи. А вскоре Руан проспал длинный пас... Карнезекки на Дессерса.

И все же победа осталась за хозяевами. Причем их автор гола, как и Дессерс, вышел на замену. Вновь Лорьенте отличился, заметив его движение и перевел слева направо.

В своем предыдущем гостевом матче "Кремонезе" уже вел в счете против "Торино", но пропустил на 80-ой минуте и не победил. Здесь получилось еще более жестоко. А мог бы сократить отставание от 17-го места до шести очков. "Сассуоло" же с четырьмя победами, одной ничьей и одним поражением в последних шести матчах поднимается ближе к Топ-10.

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В статье: Серия А Кремонезе Сассуоло
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