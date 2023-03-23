Звезда Ювентуса может покинуть клуб

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, пишет Calciomercato.

Согласно данным источника, "старая синьора" решила продать итальянца из-за непростого финансового положения туринцев. Интерес к Фредерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.

25-летний Кьеза стал игроков "Ювентуса" летом 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне вингер не смог проявить себя в полной мере из-за травм. На его счету 3 результативные передачи в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет пригласить в команду Федерико.