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Звезда Ювентуса может покинуть клуб
Туринский клуб намерен продать итальянца
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, пишет Calciomercato.
Согласно данным источника, "старая синьора" решила продать итальянца из-за непростого финансового положения туринцев. Интерес к Фредерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.
25-летний Кьеза стал игроков "Ювентуса" летом 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне вингер не смог проявить себя в полной мере из-за травм. На его счету 3 результативные передачи в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет пригласить в команду Федерико.
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