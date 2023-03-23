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Звезда Ювентуса может покинуть клуб

Италия
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Туринский клуб намерен продать итальянца

Звезда Ювентуса может покинуть клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, пишет Calciomercato.

Согласно данным источника, "старая синьора" решила продать итальянца из-за непростого финансового положения туринцев. Интерес к Фредерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.

25-летний Кьеза стал игроков "Ювентуса" летом 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне вингер не смог проявить себя в полной мере из-за травм. На его счету 3 результативные передачи в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет пригласить в команду Федерико.

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза
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Источник:
Calciomercato

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