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Фиалки расцвели. Видео гола и обзор матча Интер - Фиорентина 0:1
Восьмая подряд победа "Фиорентины"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После не лучшей первой части сезона "Фиорентина", похоже, готова ворваться в борьбу за еврокубки. На данный момент у команды Винченцо Итальяно серия из восьми побед подряд во всех турнирах и одиннадцать игр без проигрышей. "Фиалки" восьмые и с семиочковым отставанием от "Ромы". А вот "Интер" стал сдавать: сейчас у "нерадзурри" четыре поражения в пяти крайних матчах Серии А. Пока коллектив Симоне Индзаги еще не потерял место в зоне ЛЧ, однако с такими результатами это не заставит себя ждать.
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" – "Фиорентина" 0:1
Гол: Бонавентура 53
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