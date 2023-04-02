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Фиалки расцвели. Видео гола и обзор матча Интер - Фиорентина 0:1

Италия
(1 голосов)

Восьмая подряд победа "Фиорентины"

Фиалки расцвели. Видео гола и обзор матча Интер - Фиорентина 0:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После не лучшей первой части сезона "Фиорентина", похоже, готова ворваться в борьбу за еврокубки. На данный момент у команды Винченцо Итальяно серия из восьми побед подряд во всех турнирах и одиннадцать игр без проигрышей. "Фиалки" восьмые и с семиочковым отставанием от "Ромы". А вот "Интер" стал сдавать: сейчас у "нерадзурри" четыре поражения в пяти крайних матчах Серии А. Пока коллектив Симоне Индзаги еще не потерял место в зоне ЛЧ, однако с такими результатами это не заставит себя ждать.

Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" – "Фиорентина" 0:1
Гол: Бонавентура 53

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В статье: Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
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