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Осимхен и Симеоне не помогут Наполи в матче Лиги чемпионов с Миланом
Большая потеря для состава команды Спаллетти
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Наполи" не включил Виктора Осимхена и Джованни Симеоне в заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". Оба форварда восстанавливаются от повреждений.
Спаллетти заявил 4-х нападающих, среди которых нет чистой девятки. В нападении могут выйти Политано, Кварацхелия, Лозано и Распадори.
Сообщается, что лучший бомбардир Серии А сегодня, 11-го апреля, тренировался по индивидуальной программе.
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Голлини, Идасиак, Мерет.
Защитники: Берешински, Ди Лоренцо, Марио Руи, Ким, Оливера, Остигард, Хуан Хесус, Рахмани.
Полузащита: Ангисса, Эльмас, Гаэтано, Лоботка, Ндомбеле, Зелински.
Нападающие: Кварацхелия, Лозано, Политано, Распадори.
"Милан" примет "Наполи" завтра, 12-го апреля, в 22:00. Ответный матч состоится 18-го апреля.
I convocati per la trasferta di Milano ????#UCL #MilanNapoli pic.twitter.com/ntqyWfODW0— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 11, 2023
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