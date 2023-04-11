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Осимхен и Симеоне не помогут Наполи в матче Лиги чемпионов с Миланом

Италия
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Большая потеря для состава команды Спаллетти

Осимхен и Симеоне не помогут Наполи в матче Лиги чемпионов с Миланом

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Наполи" не включил Виктора Осимхена и Джованни Симеоне в заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". Оба форварда восстанавливаются от повреждений.

Спаллетти заявил 4-х нападающих, среди которых нет чистой девятки. В нападении могут выйти Политано, Кварацхелия, Лозано и Распадори.

Сообщается, что лучший бомбардир Серии А сегодня, 11-го апреля, тренировался по индивидуальной программе.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Голлини, Идасиак, Мерет.

Защитники: Берешински, Ди Лоренцо, Марио Руи, Ким, Оливера, Остигард, Хуан Хесус, Рахмани.

Полузащита: Ангисса, Эльмас, Гаэтано, Лоботка, Ндомбеле, Зелински.

Нападающие: Кварацхелия, Лозано, Политано, Распадори.

"Милан" примет "Наполи" завтра, 12-го апреля, в 22:00. Ответный матч состоится 18-го апреля.

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В статье: Лига чемпионов Наполи (Неаполь) Милан Джованни Симеоне Виктор Осимхен
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Источник:
calciomercato.com

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