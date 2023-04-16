  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер заинтересован в трансфере сразу троих защитников Барселоны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер заинтересован в трансфере сразу троих защитников Барселоны

Италия
(1 голосов)

Один из них уже играл в Серии А

Интер заинтересован в трансфере сразу троих защитников Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" проявляет интерес к подписанию трёх футболистов линии защиты "Барселоны". Речь идет о Самуэле Умтити, Маркосе Алонсо и Андреасе Кристенсене.

Известно, что итальянский клуб ещё не вступал в переговоры по этим футболистам. В данный момент Алонсо и Кристенсен являются действующими игроками "Барселоны", они выступают за команду с лета 2022 года. Тогда оба перешли в команду на правах свободных агентов, а до этого выступали за "Челси".

Умтити перешёл в "Барселону" летом 2016 года, а сейчас играет на правах аренды за "Лечче". В прошлом году его контракт с "блауграной" был продолжен.

По теме
yellow-arrow
Интер впервые в своей истории потерпел три сухих домашних поражения подряд
yellow-arrow
Рома - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 16.04.2023
yellow-arrow
Серия А. Поражение Интера и 0:0 Наполи дома, ничья второго состава Милана в Болонье
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Интер (Милан) Маркос Алонсо Андреас Кристенсен Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде