Интер заинтересован в трансфере сразу троих защитников Барселоны

Миланский "Интер" проявляет интерес к подписанию трёх футболистов линии защиты "Барселоны". Речь идет о Самуэле Умтити, Маркосе Алонсо и Андреасе Кристенсене.

Известно, что итальянский клуб ещё не вступал в переговоры по этим футболистам. В данный момент Алонсо и Кристенсен являются действующими игроками "Барселоны", они выступают за команду с лета 2022 года. Тогда оба перешли в команду на правах свободных агентов, а до этого выступали за "Челси".

Умтити перешёл в "Барселону" летом 2016 года, а сейчас играет на правах аренды за "Лечче". В прошлом году его контракт с "блауграной" был продолжен.