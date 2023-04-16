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Интер заинтересован в трансфере сразу троих защитников Барселоны
Один из них уже играл в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" проявляет интерес к подписанию трёх футболистов линии защиты "Барселоны". Речь идет о Самуэле Умтити, Маркосе Алонсо и Андреасе Кристенсене.
Известно, что итальянский клуб ещё не вступал в переговоры по этим футболистам. В данный момент Алонсо и Кристенсен являются действующими игроками "Барселоны", они выступают за команду с лета 2022 года. Тогда оба перешли в команду на правах свободных агентов, а до этого выступали за "Челси".
Умтити перешёл в "Барселону" летом 2016 года, а сейчас играет на правах аренды за "Лечче". В прошлом году его контракт с "блауграной" был продолжен.
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