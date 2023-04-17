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Джовинко: Когда Конте ушел из Юве, мы чувствовали себя заново рожденными. Из нас годами выжимали соки

Италия
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Антиреклама безработному Конте

Джовинко: Когда Конте ушел из Юве, мы чувствовали себя заново рожденными. Из нас годами выжимали соки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Торонто" и "Ювентуса" Себастьян Джовинко в эфире Cronache Live сделал антирекламу Антонио Конте. Он рассказал о жесткости менеджера, когда тот тренировал "Ювентус".

"Конте был как молот. Однажды в раздевалке отчитал Буффона за то, что тот праздновал, а мы еще не набрали 100 очков.

После ухода Конте игроки снова смогли дышать и улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что из нас годами выжимали все соки", – рассказал бывший нападающий сборной Италии.

Нападающий упоминает сезон-2013/14, в котором "Ювентус" набрал рекордные 102 очка. Тогда Антонио покинул "старую синьору" и возглавил сборную Италии.

Джовинко завершил карьеру в сентябре 2022-го. Последние полгода он провел в "Самдории".

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В статье: Себастьян Джовинко Антонио Конте Торонто (Канада)
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Источник:
tuttosport.com

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