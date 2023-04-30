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Купленный у Шахтера Додо отметился дебютным голом за Фиорентину
Принял участие в разгроме "Сампдории"
Фото: Instagram
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Фиорентина"
Второй мяч "фиалок" в этой встрече записал на свой счет Додо. Этот гол стал первым для 24-летнего бразильца в футболке итальянской команды.
В этом сезоне во всех турнирах Додо провел 41 поединок, в которых записал на свой счет 3 ассиста.
Напомним, прошлым летом донецкий "Шахтер" продал Додо у "Фиорентина" за 14,5 млн евро.
Обзор матча "Фиорентины" с дебютным голом Додо
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