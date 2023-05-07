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Осимхен установил рекорд по количеству голов в Серии А среди африканских футболистов
Уникальное достижение нигерийца
Twitter Official SSC Napoli
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Наполи"
Этот мяч стал 47-м для нападающего в рамках чемпионата Италии. Таким образом, Осимхен обошел экс-нападающего "Милана" Джорджа Веа по количеству голов в итальянском первенстве и установил рекорд по этому показателю среди африканских футболистов. У легенды "россонери" на один гол меньше.
Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Тогда он перешел в итальянскую команду из французского "Лилля".
Напомним, Веа выступал за миланский клуб с 1995 по 1999 год. В составе "дьяволов" Джордж получал "Золотой мяч".
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