Осимхен установил рекорд по количеству голов в Серии А среди африканских футболистов

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своем поле минимально обыграл "Фиорентину". Победу неаполитанцам принес гол Виктора Осимхена – нигериец реализовал 11-метровый удар на 74-й минуте встречи.

Этот мяч стал 47-м для нападающего в рамках чемпионата Италии. Таким образом, Осимхен обошел экс-нападающего "Милана" Джорджа Веа по количеству голов в итальянском первенстве и установил рекорд по этому показателю среди африканских футболистов. У легенды "россонери" на один гол меньше.

Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Тогда он перешел в итальянскую команду из французского "Лилля".

Напомним, Веа выступал за миланский клуб с 1995 по 1999 год. В составе "дьяволов" Джордж получал "Золотой мяч".