Четыре команды за три места наверху, четыре против двух внизу. Итоги 34-го тура Серии А

Милан - Лацио 2:0

Рома - Интер 0:2

Кремонезе - Специя 2:0

Аталанта - Ювентус 0:2

Торино - Монца 1:1

Наполи - Фиорентина 1:0

Лечче - Эллас Верона 0:1

Удинезе - Сампдория 2:0

Эмполи - Салернитана 2:1

Сассуоло - Болонья 1:1

34-й тур Серии А был заранее объявлен решающим. И в борьбе за три оставшихся места в зоне Лиги Чемпионов, и в борьбе против вылета. Кое-что он почти решил. Наверху. "Рома" и "Аталанта" отдалились от борьбы за Топ-4, то есть практически остались четыре претендента на три места. А вот внизу наоборот, выиграли отстающие, и все запуталось ещё больше.

"Милан" - "Лацио"

Единственный отстающий, который выиграл свой матч наверху - "Милан". Учитывая результаты других противостояний в этом туре, для него встреча с "Лацио" стала критической. Даже ничья отбрасывала его далековато от борьбы, а поражение и вовсе выбивало бы. Но "россонери" выдержали давление. А может даже наоборот - потому и выиграли уверенно, что играли первыми и ещё не знали, насколько нужна победа.

Они победили в одни ворота. Неожиданно, учитывая результат очного матча первого круга (0:4), собственные проблемы в последнее время и потерю безоговорочного лидера Рафаэля Леау на 11-ой минуте. Сыграли блестяще тактически, полностью лишили соперника кислорода, оставили его без ударов в створ ворот за весь матч и без ударов вообще с 38-ой по 86-ую минуту. И нашли два гола. Всего во второй раз в восьми последних матчах.

Голы принесли перехват возле ворот "Лацио" и проход Тео Эрнандеса от своих к чужим. Забили игрок центра поля и крайний защитник. Даже состоялся ассист вратаря Маньяна.

Стефано Пиоли был ожидаемо очень доволен, говорил о солидном, сильном фундаменте своей команды. И о большей свежести благодаря ротации посреди недели. Той самой, за которую его критикуют. А Маурицио Сарри, также ожидаемо, заявил, что его команда пропустила дважды, еще не начав играть, а после второго гола сдалась. Он беспокоится, боится падения, развала команды. После трех поражений в четырех матчах логично.

"Рома" - "Интер"

Другая встреча Милана и Рима получилась иной. Здесь победил не отстающий, а опережающий. Здесь был явный фаворит. "Интер" после трех побед в лиге с общим счетом 12:1 выглядел в форме, в настроении, уверенным в себе. И подтвердил это. Здесь у одной команды наблюдался сильный кадровый голод. "Рома" страдает от эпидемии травм и была вынуждена играть тем же усталым составом. Из пяти замен - двое юных дебютантов.

"Джаллоросси" боролись. Во втором тайме пытались доминировать, что им не свойственно. Онана дважды тащил мяч из-под перекладины. Не хватило качества, взрослости, уверенности в себе, свежести. Да и первый тайм в их исполнении был в целом пассивным. Они также пропустили от крайнего защитника в атаке с другой половины поля, также привезли гол из-за грубой ошибки своего игрока. А вот "нерадзурри" хватило всех лучших качеств.

Жозе Моуриньо после финального свистка собрал игроков в центре поля для речи, затем повел их благодарить болельщикам. А прессе заявил, что невероятно гордится ими. "Горжусь вкладом всех уставших, всех, кто играл с одной ногой, с переломом и на уколах". Симоне Индзаги также благодарил игроков за усилия а последнее время. И особенно был рад тому, что команда не пропустила с 12-ти угловых против специалиста по ним.

"Аталанта" - "Ювентус"

В третьем Топ-матче тура также одна из команд победила со счетом 2:0. Здесь как раз проиграла та команда, которая доминировала. "Аталанта" заявила на матч 16 полевых игроков, то есть ее эпидемия травм была даже худшей, чем у "Ромы". В то время, как "Ювентус" выпускал на замену Кьезу, Влаховича, Костича, Погба. Но и она боролась, старалась. Выиграла матч по ударам по воротам со счетом 24:10, по владению мячом - 59:41.

Ей также не хватило свежести, качества, твердости, взрослости, уверенности в себе. Всего одно попадание в створ ворот "Ювентуса", два попадания в каркас. Потеря мяча на своей половине, когда два бергамских игрока просто упали, и 0:1. Контратака соперника глубоко в добавленное время и 0:2.

А что "Юве"? Он выполнил свое задание. Осознал, что решающая стадия сезона началась. Уже во втором матче подряд забил более одного мяча после десяти подряд таких без. Переиграл этого соперника после шести матчей подряд без. Выстоял в тяжелые моменты, усыплял игру, реализовал по максимуму. Дебютант стартового состава Айлинг-Джуниор забил, Влахович забил во втором матче подряд после девяти подряд без голов.

Джан Пьеро Гасперини говорит о хорошей игре своей команды, которую решили эпизоды. Постоянно заявляет, что его команда не готова для Лиги Чемпионов и будет рада попаданию в любой Еврокубок. Провинциальная ментальность. А Массимилиано Аллегри остался очень доволен тяжелой работой и борьбой игроков, хотя и признал проблемы в игре, неточность, напряжение. Говорил о жаре в этом полуденном матче.

Итак, все три Топ-матча тура были выиграны со счетом 2:0. Причем командами с более громкими именем и традициями, более громкой историей. Более крупным бюджетом, более сильными и опытными кадрами, особенно на скамье запасных. Более сильным характером, что также связано с историей. Вряд ли речь о совпадении.

Борьба против вылета

Невероятно интересно сложился календарь 34-го тура и в борьбе против вылета. 14-ая команда играла против 15-ой, и победитель почти наверняка от вылета спасался. 16-ая против 18-ой с возможностью смены имени в зоне вылета. И 17-ая против 19-ой с возможностью падения первой в зону вылета либо практически окончательного застревания второй там.

"Кремонезе" победил дома "Специю" и остался в игре. Несмотря на огромное статистическое преимущество соперника (18:9 по ударам, 70:30 по владению мячом). Вратарь Марко Карнезекки, как всегда, спасал, вся команда боролась. Перекладина отбила один из ударов. Автор победного гола над "Ромой" Даниэле Чофани здесь забил первый в раздевалку. После двух рикошетов. Затем защитник Васкес головой замкнул штрафной.

"Специя" набрала три очка в восьми последних турах. Она совсем не мертва, в большинстве этих матчей играла весьма неплохо. Но жуткая наивность, недостаточные собранность и вера в себя опустили ее в зону вылета. А "Кремонезе" набрал 11 очков в последних шести и верит в возможность сумасшедшего камбека.

Виктор Коваленко после одного матча на скамье запасных вернулся на поле. На 78-ой минуте. В стартовом составе матч начинали четыре опорника, причем за несколько минут до начала Эспозито, а не украинец, заменил получившего травму Бастони. Затем еще один опорник Бурабия был заменен, но на форварда.

Вошел Виктор в игру активно. Выдвигался в район линии штрафной, прессинговал, также успел сместиться на оба фланга и коснулся там мяча. В целом касаний набралось 13, передач - 12, что за столько игрового времени много. И все передачи были точными. Но помочь команде забить даже один мяч или хотя бы приблизиться к нему не получилось.

"Верона" постоянно верила. И вот после 26-ти туров подряд в зоне вылета вышла из нее. Еще и затянув назад в борьбу "Лечче". Здесь преимущество также было у в итоге проигравших, но попадать в створ ворот они начали лишь после пропущенного на 71-ой минуте. А будущие победители заставляли вратаря соперников работать, попадали в перекладину.

Они также забили с помощью рикошета. Силами игрока, за несколько секунд до этого вышедшего на замену.

Первая гостевая победа "Вероны" в лиге в нынешнем сезоне. Нужный ответ на 0:6 дома от "Интера" в предыдущем туре. А "Лечче" с четырьмя очками в 11-ти последних матчах...

"Эмполи" и "Салернитана" даже и не думали, что могут вылететь. Это их и подводило. Первый набрал четыре очка в девяти матчах и приблизился к опасной зоне, вторая не проиграла десять матчей подряд, но выиграла лишь два из них. И все же тосканцы уж точно не вылетят. В очном матче они выносили соперника минут 65, должны были забивать больше двух. В концовке задрожали, но удержались. Да и кампаньцы вряд ли вылетят.

А вот "Сампдория" уже вылетела. Впервые с 2011-го года. Математически - именно в этом туре. Практически - уже давно. В Удине она вновь провалила первый тайм, должна была пропускать больше двух, во втором была близка к голу, но вновь не забила. Ее замечательные красочные болельщики не ослабляли поддержку все это время, хором ездили и на выезды. Они точно заслужили остаться. Но игроки не соответствовали их уровню.

Что ждет этот важный клуб сейчас? Он на пути к банкротству, а владелец Массимо Ферреро отказывается продавать. Возможно, следующий сезон начнет не в Серии Б, а гораздо ниже. В сущности, о футболе там давно не думали. Что жестоко отображалось на игре и результатах.

"Наполи" - "Фиорентина"

Одна команда над всем этим. "Наполи" обеспечил себе Скудетто еще в четверг и в воскресенье праздновал его на своем стадионе. Поначалу слишком праздновал, в первом тайме владел мячом лишь 41 процент времени. Во втором также не блистал. Но уже играл серьезнее, заработал два пенальти, реализовал один из них, спасся в обороне. И победил соперника, за последние пять лет дважды портившего ему весной борьбу за Скудетто.

Виктор Осимхен стал лучшим африканским бомбардиром в истории Серии А, обойдя Джорджа Веа. 47:46.

И здесь, как и в Топ-матчах, проигравшей команде не хватило жесткости, взрослости и качества. Она могла выжать по игре больше. Возможно, и желания чуть-чуть не хватило. "Фиалки" сейчас думают о Кубке Италии и Лиге Конференций, а не о восьмом месте в лиге, которое на данный момент не Еврокубковое. А "везувиани" не хотели уступать в первом матче в качестве чемпиона. После которого на "Стадио Марадона" начались празднества.

Лучший игрок тура - Тео Эрнандес ("Милан"). От своих ворот к чужим

Прорыв тура - "Верона". Наконец-то не в зоне вылета

Разочарование тура - "Лацио". Сдался, еще не начав играть

Лучший вратарь тура - Марко Карнезекки ("Кремонезе"). С таким чудеса возможны

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Перекрыл кислород сопернику

Фото - ANSA