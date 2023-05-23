В поиске снукеров. Итоги 36-го тура Серии А

Сассуоло - Монца 1:2

Кремонезе - Болонья 1:5

Аталанта - Эллас Верона 3:1

Милан - Сампдория 5:1

Лечче - Специя 0:0

Торино - Фиорентина 1:1

Наполи - Интер 3:1

Удинезе - Лацио 0:1

Рома - Салернитана 2:2

Эмполи - Ювентус 4:1

В снукере партия (фрейм) не завершена, даже когда на столе недостаточно очков для камбека уступающего. Ведь очки можно набрать, заставив соперника ошибаться. Ударять по шарам по правилам нужно в определенной последовательности. И когда удалось спрятать бьющий шар за тем, по которому нельзя бить (это и называется "снукер"), и оппонент не сумел оттуда попасть по нужному, он получает очковый штраф.

Такие снукеры и штрафы сейчас ищут преследователи в погоне за зоной Лиги Чемпионов. Причем нужен не один, не одна потеря очков "Ювентуса", "Интера" и "Лацио". Второй в отчётном туре потерял три, третий довольно неожиданно не потерял вообще. А первый потерял 13.

"Наполи" - "Интер"

"Интер" мог позволить себе потерять пять очков в трех оставшихся турах и все равно остаться в Топ-4. Он воспользовался первой "возможностью". Ожидаемо, учитывая полуфинал Лиги Чемпионов против "Милана" в предыдущий вторник и финал Кубка Италии в ближайшую среду. Сменил восьмерых игроков в стартовом составе, поставил "автобус" в обороне и не шёл вперёд. Даже до удаления на 41-ой минуте владел мячом 31 процент времени.

В соцсетях шутили, что "нерадзурри" наигрывают тактику на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". В том числе и игру вдесятером. И это долго работало. Удалось сковывать соперника, лишать его пространства и скорости. Перекрыть не совсем здоровых Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию. Даже иногда контратаковать. И сравнять счёт вдесятером. "Наполи" пришлось найти голы опорников и правого защитника для победы.

Серии "Интера" из пяти побед в лиге и восьми во всех турнирах подряд прервались, но вряд ли следует особо горевать по этому поводу. Объективные причины присутствуют.

Следует отметить удачные замены в обеих командах в атаке. Димарко ассистировал, Думфриз чуть не забил, Гаэтано забил свой первый гол за клуб с паса Симеоне.

Для неаполитанцев этот матч все же имел значение. Они хотели установить рекорд клуба - переиграть всех 19 соперников за один сезон. Переиграть конкретно "Интер", что не удавалось в семи матчах подряд. Ответить на поражение от "Монцы" в предыдущем туре. Ну и опровергнуть сообщения о развале, которые уже появились в свете сообщений об уходе Лучано Спаллетти из клуба. Да и преподнести тренеру подарок к уходу.

Симоне Индзаги выразил разочарование, поскольку его команда не позволила много сопернику. Говорил о наивном удалении, но о правильном отношении подопечных игре, о пропущенном голе мирового уровня от защитника Ди Лоренцо. А Спаллетти сообщил, что его подопечные очень хотели отличиться против финалиста Лиги Чемпионов. И пожурил соперника, заявив, что очень легко сидеть в обороне и не двигаться.

"Лацио"

"Лацио" мог позволить себе потерять четыре очка в трех турах. И казалось, что способен потерять больше. Именно он казался слабым звеном Топ-4. После лишь четырех очков в пяти турах, после постоянных заявлений главного тренера Маурицио Сарри о необъяснимых выключениях из игры, о слабом характере, о кризисе. В Удине, где "Удинезе" грандам с начала сезона не проигрывал и вообще проиграл кому-либо лишь дважды.

Но как раз римляне справились. Играли с позиции силы (61 процент владения мячом), собранно, организованно, жестко. Качества явно не хватало, но прежде всего соперник был перекрыт. А в такой ситуации шансы победить всегда выше. На этот раз еще и помог арбитр, назначивший пенальти за откровенно нарисованное падение Чиро Иммобиле. Контакт там был (потому ВАР и не имел право вмешаться), но его искал форвард.

Впрочем, подсчитывание судейских ошибок - дело неблагодарное. Да и для этого в Италии есть особые сайты, ведущие турнирную таблицу с учетом ошибок. А в главной "Лацио" осталось набрать лишь два очка в двух турах для обеспечивания места в Лиге Чемпионов. Такая победа, еще и над соперником, у которого выиграл лишь один матч из предыдущих шести - признак характера и близости к достижению цели.

Чиро стал третьим игроком за последние 19 лет, прямо участвовавшим в 200 голах за одну команду в Серии А. 162 гола и 38 ассистов.

"Милан"

Снукеры и штрафы для соперников ищет прежде всего "Милан". Хотя вначале он должен был сделать свое дело. В последнее время не делал. Не переиграл дома 19-ую команду лиги, проиграл в гостях 18-ой. После вылета из Лиги Чемпионов он и вовсе пребывал в депрессии и думал о грядущем бурном лете. Но, как заявил Стефано Пиоли, вытер слезы и приступил к работе. К поиску снукеров.

В 36-ом туре искать их было очень легко. Ведь соперником была "Сампдория", последняя команда лиги. Которая давно вылетела и вообще думает о финансовом будущем клуба, а не спортивном. Впрочем, даже она доставила проблемы. Сравняла счёт. Именно в этот день Фабио Квальярелла решил забить первый гол в сезоне и оформить 18 сезонов подряд с забитыми. Но в итоге "Дория" оказалась слишком слабой, а "Милан" - слишком злым.

Оливье Жиру забил лишь один мяч в 11-ти предыдущих матчах, а здесь сразу же сделал хет-трик. Свой первый за клуб. Рафаэль Леау стал первым игроком команды после Златана Ибрагимовича в сезоне 2011/12, вышедшим на 20 очков за сезон по схеме "гол+пас". Впервые с первого тура в пользу команды назначили пенальти. В целом она забила более четырёх мячей в матче впервые с мая 2021-го года.

"Аталанта" и "Рома"

Теоретически "Аталанта" также должна искать снукеры. Но после двух поражений подряд таких нужно слишком много. Да и Джан Пьеро Гасперини уже несколько месяцев говорит о том, что команда не готова к борьбе за Топ-4, даже гордится тем, что стоит выше "Болоньи", "Удинезе", "Торино". Вот и сейчас после победы над "Вероной" он заявил, что выход в Лигу Европы станет для команды огромным достижением. В Лигу Европы.

Огромное статистическое преимущество "Аталанты" долго не приводило к опасным моментам. Бергамцы первыми пропустили из-за потери мяча. А забивали благодаря индивидуальным действиям Дзаппакосты и Хойлунда, их ударам издали. И грубейшей ошибке вратаря соперников. Еще и "Верона" дважды попадала в каркас ворот. То есть, кроме победы, особо взять "Аталанте" из этого матча нечего.

"Рома" уже и не думает о снукерах вообще. Её мысли лишь о финале Лиги Европы. Её тренер также постоянно заявляет, что к Топ-4 команда не готова, и игроки выжимают из себя максимум. Гордится ими. После четверга, когда еле отбились от "Байера", мысли были никак не о "Салернитане". А соперник серьёзен, не проиграл в 11-ти из 12-ти предыдущих матчей, в том числе три 1:1 и 1:0 против грандов. Вот и ещё одна ничья.

В характере "волкам" точно не окажешь. Без Абрахама, Пеллегрини, Манчини, Матича, Кристанте, Спинаццолы в стартовом составе они дважды отыгрались, в том числе на 83-ей минуте. Несмотря на усталость после четверга, доминировали, владели мячом, нанесли 22 удара по воротам. Но как раз доминировать они терпеть не могут. Потому моменты, в том числе голы, создавали исключительно со "стандартов".

Жозе Моуриньо после матча повторил, что "Рома" никогда и не была кандидатом на места в Топ-4, что он никогда и не говорил о таком. Заявил, что попадание туда после того, как летом потратила на трансферы всего семь миллионов евро, было бы чудом. Назвал сезон историческим, великим благодаря попаданию в финал Лиги Европы.

Шесть туров лиги подряд "Рома" без побед.

"Ювентус"

Вот кого нашли снукеры и штрафы, так это "Ювентус". Причем в самый неподходящий момент. Игроки узнали о новом решении суда снять с команды десять очков за несколько минут перед началом матча в Эмполи. И не сумели опомниться. Начали яростно, штурмом, были близки к голу. Но не забили, а вместо этого привезли пенальти и пропустили с углового за три минуты. В начале второго тайма пропустили в контратаке, в концовке - с углового.

Впервые с января 2011-го года "Юве" пропускает четыре мяча в матче лиги от команды, которая находится перед началом того тура вне Топ-7. И в целом в третий раз за то время от какой-либо команды в Серии А.

Массимилиано Аллегри был ожидаемо взбешен после матча, требовал снимать или не снимать очки, но уже решить в конце концов. "Это просто пытка. Нас зарежут или отравят? Решайте уже". Заявил, что психологический аспект важнейший в футболе, и команда была раздавлена прямо перед матчем. А затем ещё и "пропустила с первого шанса соперника". Говорил и о физическом и ментальном влиянии вылета из Лиги Европы в четверг после 120-ти минут игры.

Следует отметить, что даже снятие десяти очков оставляло судьбу попадания в Лигу Чемпионов через лигу в руках "Ювентуса". Три победы в трех последних турах - и он был бы там. Но теперь судьба в руках "Милана".

Борьба против вылета

"Верона" не проявила характер. Потерпела третье поражение в четырех последних матчах. Подумала, что победа в Лечче над прямым конкурентом две недели тому уже обеспечивает место в Высшем дивизионе? Забила первой в Бергамо, держалась хорошо, но пропускала на ровном месте. В том числе и после подарка вратаря, отдавшего мяч сопернику. При 1:3 дважды попала в каркас ворот. Неудели не судьба?

"Лечче" и "Специя" играли очный матч после неё. Во многом потому и решили скатать нулевку. Первый боялся проиграть как той же "Вероне" дома и играл со страхом. Вторая как раз доминировала, старалась, но также не сильно рисковала, да и качества не хватило. Лишь в последней четверти матча обе зашевелились, но тогда уже обеим качества не хватило.

Своего они добились и теперь обе опережают "Верону" по очкам без головоломки дополнительных показателей.

Виктор Коваленко остался в запасе. Его "Специя" произвела лишь три замены. Однажды заменив опорника, но на другого опорника, не украинца.

Казалось, что "Кремонезе" продолжит искать снукеры. Он проиграл лишь два матча из предыдущих семи, выглядел прилично. Но вдруг развалился дома против вроде бы безразличного соперника и официально оформил вылет. Давиде Баллардини не видел причины анализировать матч, в котором его подопечные не были в игре с самого начала. И признал, что после такого вывод о заслуженности вылета очевиден.

Ну а вывод о заслуженности вылета "Сампдории" очевиден давно.

Зато "Салернитане" и "Эмполи" респект. Они официально остались в Серии А ещё до начала своих матчей (второй - ещё в предыдущем туре, первая - после поражения "Вероны"), но не бросили играть, а наоборот. Симпатичные команды, которые должны были быть выше в таблице и не скатываться к борьбе против вылета.

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