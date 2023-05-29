Спаллетти: Я устал, потому покидаю Наполи и беру паузу в карьере на год

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сегодня (понедельник) подтвердил то, о чем говорилось в последние недели как о свершившемся факте. Наставник нового чемпиона Италии в интервью на семинаре "Inside the Sport 2023" в итальянском Коверчано заявил, что покидает клуб. Также он предоставил новую информацию о своем будущем.

"Иногда даже когда столько любви, ты должен уйти. Я уже не могу дать "Наполи" все, что он заслуживает. Мне нужен отдых. Я чувствую себя уставшим. Мне нужно отключиться на какое-то время".

"В следующем сезоне я не буду тренировать "Наполи" или какую-либо другую команду. Я беру отпуск на год".

Следует отметить, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вчера подтвердил такое заявление. Заявив, что Спаллетти попросил отпустить его из клуба, поскольку желает отдохнуть. "Когда к тебе приходят и говорят, что сделали все, что могли и что эра его жизни завершилась... Он сказал мне, что предпочитает отдохнуть год. Что тогда можно сделать?"

64-летний Спаллетти возглавил "Наполи" летом 2021-го года и в сезоне 2022/23 привел его к первому чемпионскому титулу в Серии А за 33 года. Для него это первый такой трофей в карьере. Следует также напомнить, что до прихода в неаполитанский клуб Лучано не тренировал два года.