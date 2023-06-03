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Завтра Милан попрощается с Ибрагимовичем на Сан-Сиро
Контракт Златана с "россонери" не будет продлен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович покидает итальянский клуб.
Прощание со шведским форвардом запланировано на завтра, 4 июня - на стадионе "Сан Сиро".
Срок контракта 41-летнего нападающего с "россонери" истекает и не будет продлен.
Также итальянский журналист сообщает, что Ибра в ближайшие дни примет решение о своем будущем.
В этом сезоне Серии А Златан принял участие всего в 4-х матчах и забил 1 гол. В октябре шведу исполнится 42 года.
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