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Завтра Милан попрощается с Ибрагимовичем на Сан-Сиро

Италия
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Контракт Златана с "россонери" не будет продлен

Завтра Милан попрощается с Ибрагимовичем на Сан-Сиро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович покидает итальянский клуб.

Прощание со шведским форвардом запланировано на завтра, 4 июня - на стадионе "Сан Сиро".

Срок контракта 41-летнего нападающего с "россонери" истекает и не будет продлен.

Также итальянский журналист сообщает, что Ибра в ближайшие дни примет решение о своем будущем.

В этом сезоне Серии А Златан принял участие всего в 4-х матчах и забил 1 гол. В октябре шведу исполнится 42 года.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Фабрицио Романо
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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