Завтра Милан попрощается с Ибрагимовичем на Сан-Сиро

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович покидает итальянский клуб.

Прощание со шведским форвардом запланировано на завтра, 4 июня - на стадионе "Сан Сиро".

Срок контракта 41-летнего нападающего с "россонери" истекает и не будет продлен.

Также итальянский журналист сообщает, что Ибра в ближайшие дни примет решение о своем будущем.

В этом сезоне Серии А Златан принял участие всего в 4-х матчах и забил 1 гол. В октябре шведу исполнится 42 года.