Не Милан, но близко. Клуб Берлускони нашел путь для подписания контракта с Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович может следующий сезон провести в "Монце". Об этом сообщает Николо Скира.

Швед официально перестанет быть игроком “Милана” 30 июня, после чего получит статус свободного агента. “Монца” готова начать переговоры о подписании контракта с форвардом.

У “бело-красных” есть два козыря в рукаве, с помощью которых они попытаются убедить Ибрагимовича присоединиться к клубу.

“Директор клуба Галлиани любит его, а главный тренер Палладино был его соседом по комнате в “Ювентусе”, - отмечает Скира.

Добавим, что расстояние между Миланом и Монцой составляет 20 километров.

В текущем сезоне, завершающемся в эти выходные, Златан Ибрагимович провел четыре матча, отличившись одним голом. В последний раз он выходил на поле в составе "россонери" 18 мая во встрече с "Удинезе".

"Милан" занимает четвертое место в Серии А, а "Монца" идет 10-й.