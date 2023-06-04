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Не Милан, но близко. Клуб Берлускони нашел путь для подписания контракта с Ибрагимовичем

Италия
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Златан хочет провести в профессиональном футболе хотя бы еще один сезон

Не Милан, но близко. Клуб Берлускони нашел путь для подписания контракта с Ибрагимовичем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Златан Ибрагимович может следующий сезон провести в "Монце". Об этом сообщает Николо Скира.

Швед официально перестанет быть игроком “Милана” 30 июня, после чего получит статус свободного агента. “Монца” готова начать переговоры о подписании контракта с форвардом.

У “бело-красных” есть два козыря в рукаве, с помощью которых они попытаются убедить Ибрагимовича присоединиться к клубу.

“Директор клуба Галлиани любит его, а главный тренер Палладино был его соседом по комнате в “Ювентусе”, - отмечает Скира.

Добавим, что расстояние между Миланом и Монцой составляет 20 километров.

В текущем сезоне, завершающемся в эти выходные, Златан Ибрагимович провел четыре матча, отличившись одним голом. В последний раз он выходил на поле в составе "россонери" 18 мая во встрече с "Удинезе".

"Милан" занимает четвертое место в Серии А, а "Монца" идет 10-й.

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В статье: Златан Ибрагимович Адриано Галлиани Сильвио Берлускони Милан Раффаэле Палладино Монца
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Источник:
Nico Schira

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