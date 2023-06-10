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Рафаэль Леау - новый 10-й номер Милана
Как дополнение к недавнему контракту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Второго июня Рафаэль Леау продлил свой контракт с "Миланом". Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Зарплата вингера по новому контракту возрастет до 5 млн. евро в год. Также клуб прописал отступные за игрока. Сумма выкупа будет составлять 175 млн евро.
Сегодня Леау исполняется 24 года. Как сообщает Фабрицио Романо, он станет новой 10-й "россонери" в свой день рождения.
С момента присоединения к команде летом 2019 года Рафа сыграл в 162-х матчах, отметился 41 голом и 29 результативными передачами. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Серии А.
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