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Милан хочет подписать Тюрама, но ПСЖ предлагает нападающему лучшие условия
Россонери нужен новый форвард после ухода Ибрагимовича
Фото: twitter.com/borussia
Миланский клуб находится в поисках нового нападающего, после того, как Златан Ибрагимович
Сейчас нападающий принадлежит мюнхенгладбахской "Боруссии", но его контракт истекает летом. Француз находится в поисках нового клуба.
В этом сезоне Маркус сыграл 32 матча за "Боруссию", где забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач.
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