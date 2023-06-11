Милан хочет подписать Тюрама, но ПСЖ предлагает нападающему лучшие условия

Миланский клуб находится в поисках нового нападающего, после того, как Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Сейчас "россонери" пытаются убедить Маркуса Тюрама присоединиться к команде на правах свободного агента, об этом сообщает Антонио Витиелло.

Сейчас нападающий принадлежит мюнхенгладбахской "Боруссии", но его контракт истекает летом. Француз находится в поисках нового клуба. Основным претиндентом на подписание 25-летнего форварда является "ПСЖ". Однако "Милан" пытается убедить игрока присоединиться к ним, ведь они смогут дать ему больше игрового времени.

В этом сезоне Маркус сыграл 32 матча за "Боруссию", где забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач.