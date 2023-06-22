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Ювентус попрощался с Ди Марией – аргентинца ждут в Португалии
Хавбек близок к возвращению в "Бенфику"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентуса" на официальном сайте объявил об уходе полузащитник Анхеля Ди Марии.
35-летний аргентинец присоединился к "старой синьоре" прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт всего на один год. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение.
В сезоне-2022/23 хавбек провел 40 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
По последним данным СМИ, Ди Мария близок к переходу в "Бенфику". Он уже выступал за португальский клуб с 2007 по 2010 годы. Ранее футболист также играл за "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
Many memorable Di Maria moments in ⚪️⚫️????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) June 22, 2023
Gracias, Angel ???? pic.twitter.com/0OXAtN2L9y
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