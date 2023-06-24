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Интер опередил Милан в борьбе за Тюрама. Теперь Маркус близок к переходу к нерадзури

Италия
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Француз изменил свое решение

Интер опередил Милан в борьбе за Тюрама. Теперь Маркус близок к переходу к нерадзури

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее французского вингера Маркуса Тюрама претерпело изменения. Если он раньше был близок к переходу в "Милан", то сейчас футболист находится в одном шаге от "Интера". Об этом сообщает Николо Скира.

"Нерадзури" "перебили" предложение своих извечных конкурентов. Тюрам выбрал там, где больше предложили.

Оба клуба хотели подписать контракт до 2028 года, однако "Интер" готов был платить шесть миллионов евро за сезон, а "Милан" - пять млн евро + один млн бонусами.

Отметим, что последним клубом француза была "Боруссия" Менхенгладбах. За нее Тюрам выступал с 2020 года.

Добавим, что Маркус является текущим игроком сборной Франции. В его активе 10 матчей за первую команду своей страны.

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В статье: Интер (Милан) Милан Маркус Тюрам
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