Тюрам в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером

Маркус Тюрам в ближайшие дни приедет в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "нерадзурри". Футболист будет получать около 6 миллионов евро в год.

"Интер" обошел в гонке за игроком "ПСЖ" и "Милан", которые также претендовали на свободного агента.

Напомним, что Маркус не стал продлевать контракт с "Боруссией" Менхенгладбах после 4-х лет в клубе. В минувшем сезоне 25-летний француз провел за "Гладбах" 32 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.

Marcus Thuram, expected in Milano this week in order to undergo medical tests and sign five year deal as Inter player — it will happen tomorrow. ⚫️???? #transfers



Free transfer almost completed, deal set to be signed. pic.twitter.com/CnBQdDBBDy