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Тюрам в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером

Италия
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Зарплата – 6 миллионов евро в год

Тюрам в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером

Фото: Players Bio

Новина українською

Маркус Тюрам в ближайшие дни приедет в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "нерадзурри". Футболист будет получать около 6 миллионов евро в год.

"Интер" обошел в гонке за игроком "ПСЖ" и "Милан", которые также претендовали на свободного агента.

Напомним, что Маркус не стал продлевать контракт с "Боруссией" Менхенгладбах после 4-х лет в клубе. В минувшем сезоне 25-летний француз провел за "Гладбах" 32 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.

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В статье: Интер (Милан) Маркус Тюрам
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