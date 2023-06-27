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Тюрам в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером
Зарплата – 6 миллионов евро в год
Фото: Players Bio
Маркус Тюрам в ближайшие дни приедет в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "нерадзурри". Футболист будет получать около 6 миллионов евро в год.
"Интер" обошел в гонке за игроком "ПСЖ" и "Милан", которые также претендовали на свободного агента.
Напомним, что Маркус не стал продлевать контракт с "Боруссией" Менхенгладбах после 4-х лет в клубе. В минувшем сезоне 25-летний француз провел за "Гладбах" 32 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.
Marcus Thuram, expected in Milano this week in order to undergo medical tests and sign five year deal as Inter player — it will happen tomorrow. ⚫️???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023
Free transfer almost completed, deal set to be signed. pic.twitter.com/CnBQdDBBDy
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