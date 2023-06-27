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Ювентус близок к трансферу нападающего Лилля Тимоти Веа 

Италия
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Бьянконери заплатят за американца 12 млн евро 

Ювентус близок к трансферу нападающего Лилля Тимоти Веа 

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Форвард ”Лилля” и сборной США Тимоти Веа в скором времени станет игроком туринского “Ювентуса”.

Как информирует RMC Sport, “бьянконери” заплатят за 23-летнего форварда 12 млн евро. Медосмотр и трансфер состояться в конце текущей недели. Веа подпишет контракт с “Ювентусом” на пять лет. На Веа также претендовали “Атлетико” Мадрид и “Байер” Леверкузен.

Сын известного в прошлом форварда “Милана” Джорджа Веа присоединился к “Лиллю” в 2019 году из “Пари Сен-Жермен” за десять миллионов евро. Тимоти Веа забил за “Лилль” восемь голов в 107 матчах, в прошлом сезоне у американца не было ни одного гола в 32 матчах. Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека иногда использовал Веа на позициях левого и правого защитника.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Лига 1 Тимоти Веа Лилль
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Источник:
RMC Sport

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