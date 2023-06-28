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Милан оформил переход экс-вратаря Аталанты Спортьелло

Италия
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Милан оформил переход экс-вратаря Аталанты Спортьелло

Фото: www.acmilan.com//Автор - невідомий

UA-Футбол
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“Милан” объявил о переходе вратаря Марко Спортьелло, ранее выступавшего за “Аталанту”.

31-летний вратарь присоединится к “Милану” в качестве свободного агента. Контракт подписан на четыре года.

Спортьелло провел за “Аталанту” 137 матчей.

Помимо Спортьелло, в ближайшие дни “Милан” пополнит хавбек “Челси” Рубен Лофтус-Чик. Кроме того, “россонери” намерены подписать у лондонцев и звезду сборной США Кристиана Пулисика. По вингеру “Челси” продолжаются переговоры. Трансферы двух последних футболистов стали возможны благодаря предстоящей продаже Сандро Тонали в “Ньюкасл”.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Марко Спортьелло
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Источник:
AC Milan

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