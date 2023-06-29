Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тимоти Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе
Трансфер Веа близок к завершению
Фото: twitter.com/juventusfcen/Автор - невідомий
Вингер ”Лилля” и сборной США Тимоти Веа в скором времени станет игроком туринского “Ювентуса”.
23-летний футболист уже прибыл в Турин и успел подписать несколько футболок для юных фанов “Ювентуса”, информирует пресс-служба “бьянконери”.
Веа подпишет контракт с “Ювентусом” на пять лет. Сумма трансфера – 12 млн евро. На вингера “Лилля” также претендовали “Атлетико” Мадрид и “Байер” Леверкузен.
L'arrivo di Timothy Weah al J|Medical ???????? pic.twitter.com/6EEVcP0dap— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2023
Тимоти Веа забил за “Лилль” восемь голов в 107 матчах, в прошлом сезоне у американца не было ни одного гола в 32 матчах. Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека иногда использовал Веа на позициях левого и правого защитника.
Популярное сейчас
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Серьезно прошлись по артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 28 июня
- Арсенал усиливается, Украина U-21 получила соперника в 1/4, Мудрик меняет трансферный рынок. Главные новости за 28 июня
- Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО