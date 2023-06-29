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Тимоти Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Италия
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Трансфер Веа близок к завершению 

Тимоти Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Фото: twitter.com/juventusfcen/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вингер ”Лилля” и сборной США Тимоти Веа в скором времени станет игроком туринского “Ювентуса”.

23-летний футболист уже прибыл в Турин и успел подписать несколько футболок для юных фанов “Ювентуса”, информирует пресс-служба “бьянконери”.

Веа подпишет контракт с “Ювентусом” на пять лет. Сумма трансфера – 12 млн евро. На вингера “Лилля” также претендовали “Атлетико” Мадрид и “Байер” Леверкузен.

Тимоти Веа забил за “Лилль” восемь голов в 107 матчах, в прошлом сезоне у американца не было ни одного гола в 32 матчах. Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека иногда использовал Веа на позициях левого и правого защитника.

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В статье: Ювентус (Турин) Тимоти Веа Лилль
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Источник:
Juventus FC

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