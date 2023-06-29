Тимоти Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра в Ювентусе

Вингер ”Лилля” и сборной США Тимоти Веа в скором времени станет игроком туринского “Ювентуса”.

23-летний футболист уже прибыл в Турин и успел подписать несколько футболок для юных фанов “Ювентуса”, информирует пресс-служба “бьянконери”.

Веа подпишет контракт с “Ювентусом” на пять лет. Сумма трансфера – 12 млн евро. На вингера “Лилля” также претендовали “Атлетико” Мадрид и “Байер” Леверкузен.

L'arrivo di Timothy Weah al J|Medical ???????? pic.twitter.com/6EEVcP0dap — JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2023

Тимоти Веа забил за “Лилль” восемь голов в 107 матчах, в прошлом сезоне у американца не было ни одного гола в 32 матчах. Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека иногда использовал Веа на позициях левого и правого защитника.