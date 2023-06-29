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Дзаньоло: Моуринью все еще любит меня 

Италия
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Экс-хавбек Ромы рассказал о своих отношениях с бывшим боссом

Дзаньоло: Моуринью все еще любит меня 

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Атакующий полузащитник “Галатасарая” Николо Дзаньоло поделился воспоминания о совместной работе с Жозе Моуриньо в “Роме”.

“Я не говорил с ним после своего перехода в “Галатасарай в феврале. Но я знаю, что Моуриньо все еще любит меня, он постоянно спрашивает обо мне у моего одноклубника Серджио Оливейры. Я всегда буду благодарен Моу”.

“В прошлом году перед матчем с “Эмполи” я был немного расстроен, поскольку не мог забить в пяти или шести матчах. Моуриньо отвел меня в сторону и сказал, чтобы я не переживал и заверил в том, что я забью в тот день. Так и в итоге и произошло. Моуриньо всегда все видит первым, это невероятно. Он топ-тренер, он особенный, он всегда знает как мотивировать футболистов”.

“Рома”? Это был важный период в моей карьере с красивыми и не очень моментами. Я всегда буду благодарным фанам. Желаю “Роме” добиться больших побед в предстоящих сезонах”, – сказал Дзаньоло в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Дзаньоло успел провести в “Галатасарае” 11 матчей, забить пять голов, и выиграть чемпионат Турции.

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В статье: Жозе Моуриньо Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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Источник:
Roma Press

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