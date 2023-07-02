Экс-партнер Малиновского в Марселе может перейти в Аталанту

Боснийский защитник Сеад Колашинац близок к переходу в "Аталанту" на правах свободного агента.

30-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины согласовал с клубом Серии А контракт до 2026 года с опцией продления до 2027 года. В ближайшие дни Колашинац пройдет медосмотр в "Аталанте".

Напомним, последние два сезона Сеад Колашинац играл за "Марсель". Также он известен по выступлениям в таких клубах, как "Арсенал" и "Шальке".