Милан и Монца учредили трофей в честь Берлускони

"Милан" и "Монца" ежегодно будут разыгрывать трофей в честь своего бывшего президента Сильвио Берлускони. Об этом говорится на официальном сайте "россонери".

Дебютный розыгрыш Trofeo Silvio Berlusconi состоится 8 августа. Итальянские клубы планируют менять домашние арены поочередно. В этом году памятная игра пройдет на арене "бело-красных".

Берлускони 30 лет владел "Миланом" (с 1986-го по 2016-й), за это время "россонери" 8 раз становились чемпионами Серии А и 5 раз выигрывали Лигу чемпионов. В сентябре 2018 года итальянец приобрел "Монцу". При нем команда пробилась высший дивизион из Серии С.

Берлускони ушел из жизни 12 июня.