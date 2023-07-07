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Милан и Монца учредили трофей в честь Берлускони

Италия
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Клубы почтут память своего бывшего владельца

Милан и Монца учредили трофей в честь Берлускони

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" и "Монца" ежегодно будут разыгрывать трофей в честь своего бывшего президента Сильвио Берлускони. Об этом говорится на официальном сайте "россонери".

Дебютный розыгрыш Trofeo Silvio Berlusconi состоится 8 августа. Итальянские клубы планируют менять домашние арены поочередно. В этом году памятная игра пройдет на арене "бело-красных".

Берлускони 30 лет владел "Миланом" (с 1986-го по 2016-й), за это время "россонери" 8 раз становились чемпионами Серии А и 5 раз выигрывали Лигу чемпионов. В сентябре 2018 года итальянец приобрел "Монцу". При нем команда пробилась высший дивизион из Серии С.

Берлускони ушел из жизни 12 июня.

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В статье: Сильвио Берлускони Милан Монца
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Источник:
acmilan.com

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