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Милан и Монца учредили трофей в честь Берлускони
Клубы почтут память своего бывшего владельца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" и "Монца" ежегодно будут разыгрывать трофей в честь своего бывшего президента Сильвио Берлускони. Об этом говорится на официальном сайте "россонери".
Дебютный розыгрыш Trofeo Silvio Berlusconi состоится 8 августа. Итальянские клубы планируют менять домашние арены поочередно. В этом году памятная игра пройдет на арене "бело-красных".
Берлускони 30 лет владел "Миланом" (с 1986-го по 2016-й), за это время "россонери" 8 раз становились чемпионами Серии А и 5 раз выигрывали Лигу чемпионов. В сентябре 2018 года итальянец приобрел "Монцу". При нем команда пробилась высший дивизион из Серии С.
Берлускони ушел из жизни 12 июня.
Nasce il "Trofeo Silvio Berlusconi" ????— AC Milan (@acmilan) July 6, 2023
Una partita che si giocherà ogni anno e la cui prima edizione si terrà l’8 agosto#MonzaMilan #SempreMilan
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