Бизнесмен и болельщик, гений и сумасшедший. Сильвио Берлускони изменил и обогатил футбол

Вы скажете, что в статье о Сильвио Берлускони я обязан поговорить и о политических и социальных аспектах его жизни. О его каденциях на посту Премьер-министра Италии, о дружбе с московскими убийцами, о судах, скандалах, о его несдержанном языке, о секс-вечеринках, названных "бунга-бунга". Но я все же попытаюсь избежать этого. Потому что это исказит взгляд на его влияние на футбол.

Не только шейх

Поначалу статью о нем я хотел озаглавить: "Первый шейх европейского футбола". Человек прилетает на свою первую встречу с командой на вертолете, сразу же начинает сорить деньгами, скупая игроков направо и налево. Но затем вспомнил о владельце "Манчестер Сити" шейхе Мансуре, в финале Лиги Чемпионов появившемся на матче команды впервые за 13 лет...

Берлускони появлялся всегда и везде. Точнее, он никуда и не уходил. Он всегда старался как можно громче и чётче обозначить свое присутствие. Как можно чаще позволял себе громкие резонансные неосторожные высказывания. Что кардинально отличало его от шейхов. "Он всегда здесь, даже когда его нет", - говорил Карло Анчелотти.

Клаудио Лотито в "Лацио" благодаря ему. "Лацио" был на грани банкротства, и его буйные болельщики угрожали устроить беспорядки в Риме. "Он попросил меня спасти клуб для спасения общественного порядка. Он был премьер-министром, владельцем "Милана" и в это время думал об общественном порядке в Риме".

Строительный и медийный магнат не скрывал, что желает превратить футбол в шоу, в бизнес, в фестиваль, что желает заработать. Но прежде всего приходил из страсти, из эмоций. Он был болельщиком "Милана" в детстве, ходил на стадион и упоенно рассказывал об этом. Говорил, что купил клуб, чтобы порадовать своего отца.

Он не мог бы вложить столько души и страсти в любой другой клуб. Даже написал гимн клуба. И захотел сделать это далеко не только из ностальгии о молодости, когда работал певцом на круизных кораблях.

В 1986-ом году покупка "Милана" вовсе не казалась прибыльным и логичным делом. Клуб достиг дна. В 1980-ом и 1982-ом годах он вылетал из Серии А. Причем в первый раз был опущен из-за договорных матчей, а во второй - по спортивному принципу. Он был на грани банкротства, терял популярность. И на фоне общего итальянского бума тех лет это особенно контрастировало. Он просто был неинтересен.

Берлускони не только спас его, но поднял даже на более высокий уровень, чем был в лучшие времена. Добавив к двум Кубкам Чемпионов из 60-х годов ещё пять, выиграв восемь Скудетто и в целом 29 трофеев за 31 год президентства.

И дело даже не в трофеях. А в клубной культуре. Красивая игра, атака, высокий прессинг, Сакки, Гуллит, Ван Бастен, Райкард, Капелло, Мальдини, Барези, Костакурта, Кака, Шевченко, Неста, Анчелотти, Пирло, Зеедорф, Гаттузо, Аллегри, Златан. Эти и многие другие имена неразрывно связаны с именем Берлускони.

Из клубных деятелей разве что Сантьяго Бернабеу оказал большее влияние на футбол. Да и не факт, что больше.

Более того, именно Берлускони принадлежит идея создания Лиги Чемпионов. Перехода на групповой турнир, усиления брендизации. Он даже сразу же хотел включить в турнир не только чемпионов, тем самым усилив его. То есть уже в конце 80-х думал о формате, по которому играют сейчас. Также он предложил писать фамилии игроков на футболках и выделять им постоянные номера.

Он был одновременно бизнесменом до мозга костей и футбольным болельщиком до мозга костей. И сумел объединить эти ипостаси. Казалось, необъединяемые.

Его главный соперник Джанни Аньелли говорил: "Он превратил футбол из городского спорта в телевизионное шоу. Я бы сравнил его "Милан" с Гарлем Глобтроттерс - командой баскетбольных виртуозов, а его самого - с директором "Мэдисон Сквер Гарден". Но это не совсем корректное сравнение. Поскольку страсть, боление за команду, хребет из воспитанников клуба для него также были очень важны.

Сумасшедший и гений

Берлускони всегда требовал от "Милана" прежде всего играть красиво, атаковать, создавать, доминировать. Терпеть не мог оборонительный футбол. Постоянно ссорился со своими тренерами, напрямую требуя от них играть с двумя форвардами и не с тремя центральними защитниками. Некоторых из тренеров даже называл дураками. При этом все же позволял им решать. Просто потом спрашивал по максимуму.

Однажды в раздевалке перед игроками он начал критиковать тогдашнего тренера Филиппо Индзаги за то, что не умеет кричать как следует. Потребовал покричать прямо сейчас. Вновь не понравилось, и он потребовал кричать еще и еще, показывая собственным криком, как нужно.

Но он не только кричал. А развивал академию. При нем медицинская аналитическая лаборатория Milan Lab была известна во всей Европе, с клубом еще с 80-х работали психологи, диетологи.

Еще в молодые годы он организовал клуб своей строительной компании. Там играли и его брат Паоло, и Адриано Галлиани. И уже тогда он говорил о доминировании, владении мячом, коротких пасах на земле. Ограничивал в пасах по воздуху и длинных, заявляя, что так теряются слишком много мячей. Он хотел, чтобы и "Милан" играл так. В Италии, помешанной на обороне, все это звучало дико.

"Сегодня в Италии тяжело увидеть красивую игру, и не только от "Милана". И дело не в отсутствии талантов, а в слишком жесткой игре. У таланта нет времени проявить себя, ведь, как только мяч у него, против него сразу идут в подкат", - говорил он в 2000-ом году. "Футбол стал похожим на бокс, а я хочу увидеть больше фехтования".

За 31 год он сменил всего 15 тренеров, хотя от такого типа ожидалось, что сменит 50. Он работал всю жизнь с Галлиани, почти 30 лет - с Арьедо Брайдой. Но оба вовсе не были просто слугами, беспрекословно исполнявшими приказы хозяина. У них всегда было свое мнение. Так работает здоровая корпорация.

Он взял малоизвестного Сакки из Серии Б. Сам Арриго сказал ему: "Ты или гений, или сумасшедший". Тот же Арриго не хотел брать Гуллита, считая его антикомандным игроком, но Сильвио настоял, сам взялся за воспитание голландца. Сильвио терпеть не мог оборонительную игру Капелло, но продержал его пять лет (58 матчей лиги подряд без поражений и 4:0 в финале Лиги Чемпионов явно помогли), а затем ещё и вернул на вторую каденцию.

Да и самого Капелло поставил главным в 1991-ом году без какого-либо взрослого тренерского опыта последнего. Кроме нескольких матчей в качестве и.о. ещё в 1987-ом. Совершенно серого Альберто Дзаккерони поставил главным после всего одного хорошего сезона в "Удинезе", не менее серого Аллегри - после одного хорошего сезона в "Кальяри". Все принесли ему как минимум Скудетто.

Он требовал, чтобы игроки ели вместе в общей столовой в клубе, и потом это же Анчелотти требовал в других своих командах. Говоря о "важной части семейной жизни". Эту семейную жизнь, непринужденную атмосферу Сильвио всегда пытался сохранить. Злился на Тьяго Силву не из-за того, что устроил вечеринку перед дерби, а из-за того, что не пригласил его.

Лишь один президент

"Я обязан тебе всем", - провожал его Сакки. "Он пытался изменить эту сложную страну, сформированную индивидуалистами. Был ли он сам таким? Нет. Он всегда думал о коллективе, о сотрудничестве и видел далеко". "Он учил нас быть миланистой", - говорит Силва. "И я до сих пор такой". А ультрас провожали его в последний путь скандированием: "Есть лишь один президент".

"Он бессмертен для меня. Он не может умереть, " - сказал Дженнаро Гаттузо. "Он изменил историю "Милана". Все, что он говорил, влезало нам под кожу. У него всегда были правильные слова для любой ситуации. Он всегда спрашивал, как дела у моей семьи, знал всех по именам. Влиял ли он на тренеров? Мы никогда этого не замечали. Он всегда уважал баланс".

Альбериго Эвани назвал его "гением", Деян Савичевич - вторым отцом, Франко Барези - и тем, и другим. "Вы думаете, это преувеличенное определение? Не для меня, " - заявил черногорец. "Он всегда заботился обо мне, защищал меня. Иногда даже слишком".

"Он писал историю", - сказал Антонио Конте. "И как все, кто писал историю, вызывал противоречивые чувства. Его либо любили, либо ненавидели. Но даже его ненавистники признавали, что он предвидел будущее и определил эру".

Последние его годы в "Милане" были тяжелыми. С урезанием бюджета, слабыми игроками, тренерами и результатами. Мутной продажей клуба. Но затем он взял любимую команду Галлиани "Монцу" и вытащил ее через две лиги в Серию А впервые в истории. Требуя играть в яркий смелый футбол. В сезоне 2022/23 уже смертельно больным бурно празднуя две победы над "Ювентусом", победу и ничью против "Интера".

Футбол его и его вклад точно не забудет.

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