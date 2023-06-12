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Экс-премьер Италии и бывший президент Милана Берлускони умер на 87-м году жизни
Политический и футбольный деятель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
12 июня скончался бывший премьер-министр Италии и экс-президент футбольного клуба "Милан" Сильвио Берлускони.
Новость обновляется.
Silvio #Berlusconi passed away at 86. RIP ???? pic.twitter.com/og72ct5x3z— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2023
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