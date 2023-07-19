  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан уверен в подписании полузащитника Валенсии, но испанцы первое предложение отклонили
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан уверен в подписании полузащитника Валенсии, но испанцы первое предложение отклонили

Италия
(1 голосов)

"Росонери" давали приличную сумму

Милан уверен в подписании полузащитника Валенсии, но испанцы первое предложение отклонили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" нацелился на трансфер центрального полузащитника "Валенсии" Юнуса Муса.

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянский клуб уверен, что подпишет игрока в следующие несколько дней.

Инсайдер добавляет, что сейчас ведутся переговоры между клубами. Также ожидается согласование условий контракта между Муссой и “Миланом”.

Журналист Джанлуиджи Лонгари уверяет, что "россонеры" предложили "Валенсии" за хавбека 17 миллионов евро, однако "летучие мыши" не согласились. "Милан" готовит новое предложение с большей суммой. Главный тренер Стефано Пиоли хочет видеть Мусу в составе во время турне по США.

Вчера "Валенсия" провела товарищеский матч против "Ноттингем Форест". Юнус не попал в заявку "летучих мышей".

В структуре “Валенсии” американец находится с 2019-го года. Тогда он присоединился к клубу на правах свободного агента, перейдя из лондонского "Арсенала".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной США в 18 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бавария подписала Ким Мин Чжэ. Контракт на 5 лет
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готовит первое предложение по Хейлунду. ПСЖ также хочет датчанина
yellow-arrow
Агент Мораты прибыл в Милан для переговоров с Интером. Рома также хочет купить нападающего
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде