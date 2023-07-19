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Милан уверен в подписании полузащитника Валенсии, но испанцы первое предложение отклонили
"Росонери" давали приличную сумму
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" нацелился на трансфер центрального полузащитника "Валенсии" Юнуса Муса.
Как сообщает Фабрицио Романо, итальянский клуб уверен, что подпишет игрока в следующие несколько дней.
Инсайдер добавляет, что сейчас ведутся переговоры между клубами. Также ожидается согласование условий контракта между Муссой и “Миланом”.
Журналист Джанлуиджи Лонгари уверяет, что "россонеры" предложили "Валенсии" за хавбека 17 миллионов евро, однако "летучие мыши" не согласились. "Милан" готовит новое предложение с большей суммой. Главный тренер Стефано Пиоли хочет видеть Мусу в составе во время турне по США.
Вчера "Валенсия" провела товарищеский матч против "Ноттингем Форест". Юнус не попал в заявку "летучих мышей".
В структуре “Валенсии” американец находится с 2019-го года. Тогда он присоединился к клубу на правах свободного агента, перейдя из лондонского "Арсенала".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной США в 18 млн евро.
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