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"Мы не хотели иметь дело с россиянами": в Сассуоло подтвердили срыв трансфера защитника в Спартак
Клуб рискует потерять защитника бесплатно
Карневаллі. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители левого защитника "Сассуоло" Рожерио самостоятельно вели переговоры с московским "Спартаком" о трансфере игрока, однако клуб отказался продавать его в Россию.
Недавно об этом заявил футбольный агент Винисиус Пратес, назвавший такие шаги руководства "черно-зеленых" абсурдом. Теперь решение "Сассуоло" подтвердил и генеральный директор клуба Джованни Карневали. Его спросили, был ли переход сорван из-за этических соображений руководства.
“Очень верно. Переговоры вел его адвокат, было очень важно предложение в восемь миллионов евро, и, учитывая все, мы решили не продолжать как владельцы и менеджеры. Этические причины: мы не хотели иметь дело с россиянами”, - передает слова Карневали Sassuolo News со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
"Черно-зеленые" приняли такое решение даже несмотря на завершение контракта Рожерио через один год.
“Мы хотели, чтобы совесть не вела дела с определенной страной преобладала. И да, ценой потери его бесплатно. Дело не в том, что Рожерио больше не на рынке. Он до сих пор там присутствует. Но выбор был иного характера, если поступят предложения от других клубов, мы их оценим”, – добавил гендир.
Футбольный агент Винисиус Пратес заявлял, что Рожерио планировал прибыть в Москву на этой неделе для подписания контракта.
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