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Буффон готовится объявить о завершении карьеры
Уходит легенда
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон решил завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом пишет Corriere dello Sport. В ближайшие дни будет официальное сообщение об этом.
По информации издания, 45-летний голкипер расторг контракт с "Пармой", который действовал до лета 2024 года. У него были предложения из Саудовской Аравии, но он окончательно решил не продолжать выступления на поле.
Отмечается, что он может получить должность в сборной Италии.
Последние два года Буффон провел в "Парме", сыграв в 44 поединках и отстояв 13 матчей "на ноль". Кроме "крестоносцев" Джанлуиджи ещё играл за "Ювентус" и "ПСЖ". Он провёл 657 матчей в Серии А, 124 в Лиге чемпионов и рекордные 176 поединков за сборную Италии. Вместе с национальной командой он выиграл ЧМ-2006.
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