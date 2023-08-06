Зелинский может переехать из Наполи в Саудовскую Аравию

Саудовский клуб "Аль-Ахли" сделал предложение "Наполи" по поводу покупки полузащитника Петра Зелинского. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.

"Аль-Ахли" хочет договориться о цене в ближайшее время. В случае неудачных переговоров "Аль-Ахли" переключится на Льоренте. Контракт Зелинского с "Наполи" рассчитан до 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Зелинского было 48 матчей в составе "Наполи" во всех турнирах, в которых он отличился семью голами и сделал 10 результативных передач.