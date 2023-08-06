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Зелинский может переехать из Наполи в Саудовскую Аравию
Его контракт с итальянцами истекает следующим летом
Faisal HQ / Автор неизвестен
Саудовский клуб "Аль-Ахли" сделал предложение "Наполи" по поводу покупки полузащитника Петра Зелинского. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.
"Аль-Ахли" хочет договориться о цене в ближайшее время. В случае неудачных переговоров "Аль-Ахли" переключится на Льоренте. Контракт Зелинского с "Наполи" рассчитан до 2024 года.
Напомним, в прошлом сезоне на счету Зелинского было 48 матчей в составе "Наполи" во всех турнирах, в которых он отличился семью голами и сделал 10 результативных передач.
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