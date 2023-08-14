Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор

Уже бывший тренер сборной Италии Роберто Манчини дал первый комментарий после своей отставки с поста наставника "скуадры адзурры".

"Уход с поста тренера национальной команды был моим личным выбором.

Я благодарю президента Габриэле Гравину за оказанное мне доверие, а также всех членов Итальянской федерации футбола.

Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые сопровождали меня в течение этих пяти лет. Невероятный успех на Евро-2020 навсегда останется в моем сердце. Это была честь", - написал Манчини в своем Instagram.