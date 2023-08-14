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Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор
Тренер покинул национальную сборную Италии
Фото: twitter.com/Azzurri
Уже бывший тренер сборной Италии Роберто Манчини дал первый комментарий после своей отставки с поста наставника "скуадры адзурры".
"Уход с поста тренера национальной команды был моим личным выбором.
Я благодарю президента Габриэле Гравину за оказанное мне доверие, а также всех членов Итальянской федерации футбола.
Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые сопровождали меня в течение этих пяти лет. Невероятный успех на Евро-2020 навсегда останется в моем сердце. Это была честь", - написал Манчини в своем Instagram.
Одной из возможных причин ухода называют слухи о том, что в ближайшее время Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии.
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