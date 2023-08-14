  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор

Италия
(1 голосов)

Тренер покинул национальную сборную Италии

Манчини – о своей отставке: Этой мой личный выбор

Фото: twitter.com/Azzurri

Новина українською

Уже бывший тренер сборной Италии Роберто Манчини дал первый комментарий после своей отставки с поста наставника "скуадры адзурры".

"Уход с поста тренера национальной команды был моим личным выбором.

Я благодарю президента Габриэле Гравину за оказанное мне доверие, а также всех членов Итальянской федерации футбола.

Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые сопровождали меня в течение этих пяти лет. Невероятный успех на Евро-2020 навсегда останется в моем сердце. Это была честь", - написал Манчини в своем Instagram.

Одной из возможных причин ухода называют слухи о том, что в ближайшее время Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
yellow-arrow
Кубок Италии. Сассуоло избежал почти привычного провала, Монца вылетела
yellow-arrow
Интер близок к подписанию Арнаутовича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Италия сборная Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде