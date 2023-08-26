Серия А. Милан разгромил Торино, Рома проигрывает в Вероне

Серия А. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 4:1

Голы: Пулишич 33, Жиру 43 (пен.), 65 (пен.), Эрнандес 45+1 - Схуурс 36

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав (Кьер 79), Томори, Эрнандес (Флоренци 87), Крунич, Лофтус-Чик (Муса 66), Рейндерс, Пулишич, Жиру (Окафор 65), Леау (Чуквуэзе 65)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес, Белланова (Лазаро 59), Илич (Линетти 46), Риччи, Войвода, Влашич, Радоньич (Карамо 59), Санабрия (Пеллегри 22)

Предупреждения: Эрнандес 39, Тиав 70 - Илич 11, В. Милинкович-Савич 58, Линетти 89

В предыдущие сезоны "Милану" было очень тяжело против "Торино", "Болоньи" и команд их калибра. С "Торо" в сезоне 2022/23 обменялись минимальными победами в лиге и вылетели от него дома в Кубке. Но в нынешнем сезоне по крайней мере начинается все иначе. 2:0 над "Болоньей", еще и в гостях, и теперь еще и разгром дома "Торино", выигравшего четыре предыдущих гостевых матча в лиге (в апреле-мае) без пропущенных.

Первыми 42-мя минутами "быки" должны быть более чем довольны. Они выдержали стартовый штурм, отделавшись лишь легким испугом после удара Жиру слета с линии штрафной (выше ворот). Играли жестко, агрессивно, как любят. Часто останавливали фолами. Минуты с 15-ой перевели игру в центр поля, прессинговали, заставляя соперника играть длинными мячами и неточно. А даже пропустив, ответили быстро.

Пулишич отдал вперед Лофтусу-Чику (два новичка), Рубен оставил Жиру, Оливье не достал, но достал Пулишич. Риччи пробил издали неуклюже, но мяч полетел в центр штрафной, где центральный защитник Схуурс точно пробил в падении с отскоком от газона.

Решающим стал эпизод на 42-ой минуте. Арбитр Маурицио Мариани промолчал, когда во время навеса Жиру наклонился, Буонджорно не успел увернуться, и мяч попал ему в пальцы. Но ВАР позвал его и побудил изменить решение. Пенальти. А через несколько минут Леау отдал хитрый пас на фланге между двумя, Эрнандес проскочил к воротам и примерно с угла вратарской перебросил вратаря.

Во втором тайме наиболее интересным событием было выключение прожекторов, главного табло и даже части рекламным баннеров. Шансы "Торино" выглядели не менее темными. Тем более - после въезда Схуурса в Леау и очередного пенальти. Перед этим Лофтус-Чик вблизи пробил в Милинковича-Савича, а Рейндерс не попал в ворота метров с девяти.

"Милан" начинает сезон отлично. Новички Пулишич (два гола в двух матчах), Рейндерс, Лофтус-Чик и старая гвардия во главе с Жиру разнообразят его игру в атаке и позволяют гораздо легче справляться с жесткими еще недавно неудобными соперниками. Оливье забивает в пятом матче подряд, чего не делал в лигах Топ-5 с 2015-го года. Оркестр.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома" 2:1

Голы: Дуда 4, Нгонг 45+2 - Ауар 56

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Давидович, Ф. Терраччьяно (Фараони 64), Хонгла, Дуда (Бонаццоли 71), Дойг, Нгонг (Сердар 64), Фолоруншо (Сапонара 88), Джурич (Мбула 88)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Льоренте (Эль-Шаарави 46), Кристенсен (Спинаццола 46), Лоренцо Пеллегрини, Паредес (Ауар 46), Кристанте, Залевски (Карсдорп 52), Дибала (Сольбаккен 68), Белотти

Предупреждения: Давидович 64 - Дибала 13, Ауар 62, Лоренцо Пеллегрини 68

Удаление: Хиен 85 (прямая красная)

Оркестр "Ромы" фальшивит на каждой ноте. И в обороне, и в центре поля, и в атаке. Она заслуженно не победила "Салернитану" в первом туре, а затем проиграла "Вероне" во втором. Неделю назад можно было оправдаться отсутствием Дибалы и Лоренцо Пеллегрини и неготовностью Леандро Паредеса к стартовому составу. Сейчас оправдаться нечем. На помощь спешат форварды Азмун и Лукаку, но вначале ведь нужно не пропускать.

Впервые с сезона 2010/11 "Рома" начинает сезон с как минимум двух пропущенных в каждом из двух первых турoв.

Началось все штрафным ударом гостей, с которого хозяева устроили контратаку. Терраччьяно пробил, Патрисиу отбил, Дуда добил. Вскоре Кристанте ответил ударом головой в перекладину с углового. Третий каркас ворот для "Ромы" в сезоне. Пеллегрини прорвался на дриблинге и чуть не попал в угол. Дибала попал в Монтипо. Пенальти в пользу "Ромы" отменили. Справедливо, поскольку мяч не попал в руку Хонгле.

А на десерт "Верона" забила второй. В раздевалку. Нгонг избежал офсайда, поскольку начинал со своей половины поля, пробежал без помех и забил.

В перерыве "Рома" одновременно произвела три замены (неделю назад на 56-ой минуте состоялись четыре). Помогло, когда после рикошета вверх Белотти перепрыгнул Монтипо, а Ауар добил головой. До этого Монтипо еще и тащил удары Эль-Шаарави и Манчини. Но вскоре с помощью своих замен "Верона" оттолкнула игру в центр поля и затеяла жесткую битву совершенно без футбола. Эту битву римляне проиграли.

На 85-ой минуте они получили новый шанс, когда Хиен был удален за срыв прорыва Белотти к воротам. Шанс на 18 минут, поскольку арбитр дал финальный свисток лишь на 103-ей. Но создали лишь штрафной Пеллегрини в перекладину и несколько неточных ударов головой.

23:5 в пользу "Ромы" по ударам по воротам, 72:28 по владению мячом. А толку...