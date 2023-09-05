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Спалетти выберет капитаном сборной Италии защитника Наполи
Новым капитаном сборной Италии станет Джованни Ди Лоренцо
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сделать игрока "Наполи" Джованни ди Лоренцо новым капитаном итальянской сборной.
Он заберет повязку у защитника Леонардо Бонуччи, которого могут в ближайшее время прекратить вызывать в сборную.
Ди Лоренцо также имеет капитанскую повязку в Наполи, где он работал вместе со Спаллетти. Джованни имеет в активе 3 гола и 1 ассист в 28 матчах в составе сборной Италии.
Италия 12 сентября сыграет против Украины в рамках отбора Евро-2024.
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