Спалетти выберет капитаном сборной Италии защитника Наполи

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сделать игрока "Наполи" Джованни ди Лоренцо новым капитаном итальянской сборной.

Он заберет повязку у защитника Леонардо Бонуччи, которого могут в ближайшее время прекратить вызывать в сборную.

Ди Лоренцо также имеет капитанскую повязку в Наполи, где он работал вместе со Спаллетти. Джованни имеет в активе 3 гола и 1 ассист в 28 матчах в составе сборной Италии.

Италия 12 сентября сыграет против Украины в рамках отбора Евро-2024.