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Спалетти выберет капитаном сборной Италии защитника Наполи

Италия
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Новым капитаном сборной Италии станет Джованни Ди Лоренцо

Спалетти выберет капитаном сборной Италии защитника Наполи

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сделать игрока "Наполи" Джованни ди Лоренцо новым капитаном итальянской сборной.
Он заберет повязку у защитника Леонардо Бонуччи, которого могут в ближайшее время прекратить вызывать в сборную.

Ди Лоренцо также имеет капитанскую повязку в Наполи, где он работал вместе со Спаллетти. Джованни имеет в активе 3 гола и 1 ассист в 28 матчах в составе сборной Италии.

Италия 12 сентября сыграет против Украины в рамках отбора Евро-2024.

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В статье: Наполи Национальная сборная Италии Джованни Ди Лоренцо
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Источник:
calciomercato

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