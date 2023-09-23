Серия А. Скромный выход Милана из потенциально тяжелого кризиса

Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Леау 8

"Милан": Спортьелло, Тиав, Кьер, Томори, Муса, Рейндерс, Крунич (Лофтус-Чик 65), Флоренци (Бартезаги 74), Пулишич (Побега 80), Жиру (Йович 65), Леау (Окафор 80)

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Давидович, Фараони (Бонаццоли 46), Хонгла, Фолоруншо, Ф. Терраччьяно (Джурич 89), Дуда (Сапонара 70), Лазович (Кабаль 70), Нгонг (Суслов 80)

Предупреждения: Тиав 24, Муса 58, Пулишич 76 - Фараони 42, Бонаццоли 55

Главный арбитр: Фабио Мареска

Три победы "Милана" в трех первых турах нового сезона были практически стерты. 1:5 в дерби, 0:0 дома против "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов. Настроение в стане "россонери" изменилось на 180 градусов, тревога и неуверенность в себе начали доминировать. Стефано Пиоли уже начали спрашивать о критической важности вроде бы рядового домашнего матча лиги против "Вероны".

Его и главную звезду Рафаэля Леау нещадно критиковали. Причем последнего обвиняли в детском поведении из-за эпизода против "Ньюкасла", когда вышел на отличную ударную позицию, но вдруг решил пробить пяткой. Первого же - в полном тактическом поражении от "Интера". Пиоли сегодня решил дополнительно подумать и принял радикальные меры - перешел на тактическую схему 3-4-3. А Леау сыграл просто и эффективно.

В целом игра команд была вязкой, бледной. Они даже не вышли на 20 ударов по воротам вместе. Мешал залитый дождем газон, из-за которого начало матча перенесли на 25 минут? Скорее игровая и физическая форма фаворита и тактика аутсайдера.

Неделю тому против "Болоньи" дома "Верона", начавшая сезон с двух побед (в том числе над "Ромой"), владела мячом 39 процентов времени, а здесь - больше. 46. При этом еще и выиграла по ударам по воротам. Но такая статистика скорее стала следствием раннего гола "Милана". После которого он действовал осторожнее. Пиоли не случайно предупреждал об интенсивности, агрессивности соперника. И хотел перестраховаться.

Как раз "Верона" начала лучше, и Фараони не попал из очень выгодной позиции. Но затем Пулишич перехватил, Жиру отдал в прорыв, Леау вышел на вратаря и не стал мудрить. Далее Спортьелло, заменивший травмированного Маньяна, еле отбил удар головой Фолоруншо в упор. Во втором тайме Бонаццоли и Нгонг пытались попасть. Но опасные удары - Пулишича под перекладину и Мусы с острого угла - отбивал как раз Монтипо.

"Милан" выиграл у "Вероны" уже шестой матч во всех турнирах и восьмой из последних десяти при двух ничьих. Хотя впервые за семь матчей забил ей менее двух мячей. Его последние победы в очных матчах, за исключением одной, были тяжелыми и драматичными. На этот раз хотя бы удалось избежать драмы.