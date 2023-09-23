  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан - Эллас Верона 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Эллас Верона 1:0. Обзор матча и видео гола

Италия
(1 голосов)

Леау приносит победу для "россонери"

Милан - Эллас Верона 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле минимально обыграл "Верону". Судьбу матча решил единственный гол "россонери". Победу для команды Стефано Пиоли принес забитый мяч Рафаэля Леау. Португальский вингер поразил ворота гостей на 8-й минуте встречи. Благодаря этой победе, "дьяволы" поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.

Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Леау 8

"Милан": Спортьелло, Тиав, Кьер, Томори, Муса, Рейндерс, Крунич (Лофтус-Чик 65), Флоренци (Бартезаги 74), Пулишич (Побега 80), Жиру (Йович 65), Леау (Окафор 80)

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Давидович, Фараони (Бонаццоли 46), Хонгла, Фолоруншо, Ф. Терраччьяно (Джурич 89), Дуда (Сапонара 70), Лазович (Кабаль 70), Нгонг (Суслов 80)

По теме
yellow-arrow
Болонья - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.09.2023
yellow-arrow
Серия А. Скромный выход Милана из потенциально тяжелого кризиса
yellow-arrow
Начало матча Милан - Верона перенесли из-за ливня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Верона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде