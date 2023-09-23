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Милан - Эллас Верона 1:0. Обзор матча и видео гола
Леау приносит победу для "россонери"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле минимально обыграл "Верону". Судьбу матча решил единственный гол "россонери". Победу для команды Стефано Пиоли принес забитый мяч Рафаэля Леау. Португальский вингер поразил ворота гостей на 8-й минуте встречи. Благодаря этой победе, "дьяволы" поднялись на вторую позицию в турнирной таблице.
Серия А. Пятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Гол: Леау 8
"Милан": Спортьелло, Тиав, Кьер, Томори, Муса, Рейндерс, Крунич (Лофтус-Чик 65), Флоренци (Бартезаги 74), Пулишич (Побега 80), Жиру (Йович 65), Леау (Окафор 80)
"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Давидович, Фараони (Бонаццоли 46), Хонгла, Фолоруншо, Ф. Терраччьяно (Джурич 89), Дуда (Сапонара 70), Лазович (Кабаль 70), Нгонг (Суслов 80)
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