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Команда украинца в Серии А установила исторический антирекорд

Италия
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Ужасная статистика

Команда украинца в Серии А установила исторический антирекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче пятого тура Серии А "Эмполи" дома уступил "Интеру" со счетом 0:1. Все решил один гол Ди Марко на старте второго тайма.

"Синие" таким образом установили антирекорд. "Эмполи" стал первой командой в истории Серии А, которая за первые пять туров чемпионата не забила ни одного гола и не заработала ни одного очка.

В предыдущих матчах "синие" уступили "Вероне", "Монце", "Ювентусу" и "Роме". Общая статистика забитых-пропущенных – 0:13. Пока команда находится на последнем месте Серии А.

Добавим, что за "Эмполи" выступает украинец Виктор Коваленко. В этом сезоне на его счету всего 19 сыгранных минут. В последних двух матчах он на поле не выходил.

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В статье: Интер (Милан) Виктор Коваленко Эмполи
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