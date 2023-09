Команда украинца в Серии А установила исторический антирекорд

В матче пятого тура Серии А "Эмполи" дома уступил "Интеру" со счетом 0:1. Все решил один гол Ди Марко на старте второго тайма.

"Синие" таким образом установили антирекорд. "Эмполи" стал первой командой в истории Серии А, которая за первые пять туров чемпионата не забила ни одного гола и не заработала ни одного очка.

