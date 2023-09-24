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Команда украинца в Серии А установила исторический антирекорд
Ужасная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче пятого тура Серии А "Эмполи" дома уступил "Интеру" со счетом 0:1. Все решил один гол Ди Марко на старте второго тайма.
"Синие" таким образом установили антирекорд. "Эмполи" стал первой командой в истории Серии А, которая за первые пять туров чемпионата не забила ни одного гола и не заработала ни одного очка.
0 - Empoli are the first team of the Serie A history to have both 0 points and 0 goals scored after the first 5 match-days of a single top-flight season. Black.#EmpoliInter— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 24, 2023
В предыдущих матчах "синие" уступили "Вероне", "Монце", "Ювентусу" и "Роме". Общая статистика забитых-пропущенных – 0:13. Пока команда находится на последнем месте Серии А.
Добавим, что за "Эмполи" выступает украинец Виктор Коваленко. В этом сезоне на его счету всего 19 сыгранных минут. В последних двух матчах он на поле не выходил.
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