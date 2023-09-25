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Виктор Осимхен поссорился с главным тренером после замены в матче с Болоньей. Видео

Италия
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Осимхен выглядел раздраженным, покидая поле

Виктор Осимхен поссорился с главным тренером после замены в матче с Болоньей. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 5-го тура Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0). На 73-й минуте Виктор Осимхен не реализовал пенальти. На 86-й минуте вместо него на поле вышел Джованни Симеоне.

Как сообщает Football Italia, Осимхен выглядел раздраженным, покидая поле. После замены форвард поспорил с главным тренером "Наполи" Руди Гарсией и спросил, почему он не переключился на игру с двумя нападающими - по мнению Осимхена, это позволило бы неаполитанцам добиться победы.

Кроме того, отмечается, что болельщики "Наполи" также были недовольны заменами в конце матча. После игры Руди Гарсия заявил, что обсудил с Осимхеном возникшую ситуацию.

"Даже самые выдающиеся игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены - мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке", - сказал главный тренер "Наполи".

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В статье: Руди Гарсия Наполи Виктор Осимхен
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