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Серия А. Камбек Милана в Кальяри, очень важная победа Аталанты, Эмполи начал сезон
Виктор Коваленко вновь не играл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Шестой тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Милан" 1:3
Голы: Лувумбо 29 - Окафор 40, Томори 45, Лофтус-Чик 60
"Кальяри": Радунович, Дзаппа (Ди Пардо 81), Доссена, Витьеска (Ористаньо 46), Хацидиакос, Ауджелло, Нандес, Макумбу (Дейола 84), Сулемана (Виола 67), Петанья (Шомуродов 67), Лувумбо
"Милан": Спортьелло, Флоренци, Тиав, Томори, Эрнандес (Бартезаги 84), Адли (Побега 58), Лофтус-Чик, Рейндерс (Муса 59), Чуквуэзе (Леау 69), Окафор, Пулишич (Ромеро 69)
Предупреждения: Витьеска 42, Дзаппа 53 , Ористаньо 78 - Лофтус-Чик 48
На провал в дерби (1:5) "Милан" ответил 0:0 в Лиге Чемпионов против "Ньюкасла" и 1:0 в лиге против "Вероны". То есть оборону восстановил. Но атака, забившая восемь мячей в первых трех матчах сезона, исчезла. В целом настроение в команде тревожное, уровень уверенности в себе невысок. Стефано Пиоли лихорадочно тасует составы и тактические схемы. Против "Вероны" даже перешёл на 3-4-3.
Выезд на Сардинию опасен для всех. Даже когда команда Клаудио Раньери, новичок лиги, в зоне вылета лишь с двумя очками и одним забитым мячом после пяти туров. "Интеру" во втором здесь также пришлось нелегко. Хотя в итоге он добыл 2:0. "Милан" же выиграл у этого соперника на всех полях больше, чем кто-либо в истории лиги, в гостях выиграл три предыдущих матча без пропущенных. Но не без труда.
Опасности и тревоги добавляли травмы и ротация. Без первого вратаря Маньяна и ведущего последнего опорника Крунича, без безоговорочных лидеров атаки Леау и Жиру в стартовом составе. Яссин Адли не играл в этом сезоне ни одной минуты, а в "старте" за всю карьеру в "Милане" вышел во второй раз. Еще и на далеко не главной своей позиции "шестерки".
"Россонери" начали давлением, 6:0 по ударам по воротам за первые 13 минут. Рейндерс немного не попал и навесил на голову Окафору, который также был близок. Однако в створ ворот удалось попасть впервые лишь на 27-ой минуте, когда давление спало. Да и Окафор пробил слабо. К тому же, тут же Адли легко проиграл борьбу, Нандес отбросил назад, а Лувумбо мощно пробил из правой части штрафной.
Второй гол "Кальяри" в сезоне и первый домашний. Оба забил Лувумбо.
"Милан" был шокирован и вернулся в игру не сразу. На 38-ой минуте уже показали разминающегося Леау. "Кальяри" даже вновь попал в створ. Издали. Но тут же пошла контратака, Пулишич прорвался слева в стиле Леау, прострелил в падении, Радунович упустил мяч (грубая ошибка), Окафор в стиле Жиру подхватил, подработал одной ногой и забил второй.
Удалось даже выйти вперед в раздевалку. Угловой был разыгран неожиданным пасом назад, Рейндерс получил, прошел, мощно прострелил, Радунович лишь коснулся пальцами, и в бардаке Томори протолкнул в ворота. Его первый гол за 354 дня. А до этого и после этого Радунович спас от двух верных голов Эрнандеса (удар в "девятку") и Лофтуса-Чика (в упор).
В начале второго тайма Клаудио Раньери снял с игры центрального защитника в пользу форварда. Таким образом, перейдя на игру с двумя центрдефами. Его команда начала давить, и игрокам "Милана" дважды пришлось бросаться в штрафной под очень опасные удары. Но им удалось выдержать и устроить контратаку. Лофтус-Чик завершил ее классным ударом издали низом. А далее проблем уже не было.
Несомненно нужная ротация Пиоли в итоге сработала против команды из зоны вылета, хотя и не без проблем. Как минимум атакующий потенциал восстановлен и доказан даже без Жиру и Леау. Восстановлено и второе место в лиге.
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Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:1
Гол: Коопмейнерс 13
"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен, Давидович, Фараони (Лазович 58), Хонгла (Сердар 83), Фолоруншо, Ф.Терраччьяно, Нгонг (Анри 73), Дуда (Сапонара 73), Бонаццоли (Суслов 57)
"Аталанта": Карнезекки, Толой (Скальвини 78), Джимсити, Колашинац, Холм (Хатебур 46), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Паломино 90), Коопмейнерс, Пашалич (Миранчук 73), Лукман (Де Кетеларе 46)
Предупреждения: Нгонг 54, Фолоруншо 68 - Эдерсон 50, Де Роон 62, Джимсити 67, Толой 77
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Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Салернитана" 1:0
Гол: Бальданци 34
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