Официально. Монца подписала чемпиона мира

"Монца" объявила о подписании контракта с Папу Гомесом. Чемпион мира в составе сборной Аргентины подписал контракт до конца сезона.

Сообщается, что Гомес возьмет в новом клубе 17-й номер. Полузащитник ушел из "Севильи" в начале сентября. У игрока был конфликт с руководством испанского клуба.

В прошлом сезоне Гомес провел за "Севилью" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

"Монца" на данный момент занимает 15-е место в Серии А.