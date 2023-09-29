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Официально. Монца подписала чемпиона мира
Отличная сделка для итальянского клуба
Фото: acmonza.com
"Монца" объявила о подписании контракта с Папу Гомесом. Чемпион мира в составе сборной Аргентины подписал контракт до конца сезона.
Сообщается, что Гомес возьмет в новом клубе 17-й номер. Полузащитник ушел из "Севильи" в начале сентября. У игрока был конфликт с руководством испанского клуба.
В прошлом сезоне Гомес провел за "Севилью" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
"Монца" на данный момент занимает 15-е место в Серии А.
BENVENUTO ALEJANDRO PAPU GOMEZ ????????????⚪️????#ACMonza #WelcomePapu pic.twitter.com/HNT5ZSeMG5— AC Monza (@ACMonza) September 29, 2023
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