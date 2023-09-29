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Официально. Монца подписала чемпиона мира

Италия
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Отличная сделка для итальянского клуба

Официально. Монца подписала чемпиона мира

Фото: acmonza.com

Новина українською

"Монца" объявила о подписании контракта с Папу Гомесом. Чемпион мира в составе сборной Аргентины подписал контракт до конца сезона.

Сообщается, что Гомес возьмет в новом клубе 17-й номер. Полузащитник ушел из "Севильи" в начале сентября. У игрока был конфликт с руководством испанского клуба.

В прошлом сезоне Гомес провел за "Севилью" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

"Монца" на данный момент занимает 15-е место в Серии А.

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В статье: Папу Гомес Монца
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