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Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной

Италия
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На счету Мартинеса 9 мячей в 7 турах серии А

Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Миланский "Интер" одержал победу со счетом 4:0 над "Салернитаной" в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист.

Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные - с игры.

Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А - на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из "Наполи" (5 голов).

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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