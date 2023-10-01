Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной
На счету Мартинеса 9 мячей в 7 турах серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" одержал победу со счетом 4:0 над "Салернитаной" в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист.
Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные - с игры.
Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А - на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из "Наполи" (5 голов).
Популярное сейчас
- Ман Сити остается лидером, Тоттенхэм и Арсенал - в первой тройке. Турнирная таблица АПЛ
- Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
- Подножка от Полтавы. Шахтер - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов
- Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО