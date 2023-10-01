Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной

Миланский "Интер" одержал победу со счетом 4:0 над "Салернитаной" в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист.

Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные - с игры.

Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А - на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из "Наполи" (5 голов).