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Кристиан Пулишич: Необходимо полностью убрать VAR
Игрок поделился мнением относительно системы VAR
Фото: https://twitter.com/acmilan
Полузащитник "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением относительно системы VAR.
"Полностью исключите это. Я совсем не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна. Но в остальном понимаю, что это одна из тех вещей, которая если помогает вам, то вы ее хвалите.
Если она действует против вас, вы ее ненавидите. Но в целом, как фанат я думаю, что нам будет лучше без нее", - приводит слова Пулишича Goal.com.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Серии А американский футболист принял участие в семи матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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