  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кристиан Пулишич: Необходимо полностью убрать VAR
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристиан Пулишич: Необходимо полностью убрать VAR

Италия
(1 голосов)

Игрок поделился мнением относительно системы VAR

Кристиан Пулишич: Необходимо полностью убрать VAR

Фото: https://twitter.com/acmilan

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением относительно системы VAR.

"Полностью исключите это. Я совсем не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна. Но в остальном понимаю, что это одна из тех вещей, которая если помогает вам, то вы ее хвалите.

Если она действует против вас, вы ее ненавидите. Но в целом, как фанат я думаю, что нам будет лучше без нее", - приводит слова Пулишича Goal.com.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Серии А американский футболист принял участие в семи матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте также Серия А. Милан - Лацио 2:0. На классе команды и Леау
По теме
yellow-arrow
Лацио продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто
yellow-arrow
Хвича Кварацхелия: Я вырос, смотря матчи Реала по телевизору, а теперь они мои соперники на поле
yellow-arrow
От Балотелли через Дрогба к Бензема? Виктор Осимхен сбросил скандалы и готов к Реалу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде