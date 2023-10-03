Кристиан Пулишич: Необходимо полностью убрать VAR

Полузащитник "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением относительно системы VAR.

"Полностью исключите это. Я совсем не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна. Но в остальном понимаю, что это одна из тех вещей, которая если помогает вам, то вы ее хвалите.

Если она действует против вас, вы ее ненавидите. Но в целом, как фанат я думаю, что нам будет лучше без нее", - приводит слова Пулишича Goal.com.