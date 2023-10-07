Бельгиец покорил Лигу Европы. Он забил семнадцать голов за тринадцать матчей

После того, как "Рома" выкупила у "Челси" Ромелу Лукаку, он взялся за дело и стал покорять Серию А и Лигу Европы.

Итальянская команда заплатила за бельгийца 8 миллионов фунтов стерлингов.

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Работа Жозе Моуриньо улучшила игру бельгийца, однако, несмотря на результаты Лукаку (5 голов в 7 матчах в Серии А), "Рома" занимает 13 место в таблице. В Лиге Европы ситуация значительно лучше, Лукаку забивает в 13-ти матчах подряд, на счету бельгийца 17 голов. "Рома" занимает второе место в своей группе.

Напомним, завтра "Рома" сыграет в гостях у "Кальяри" в чемпионате Италии.